الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 39 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالإسماعيلية

إزالة حالة تعدٍ على
إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

نفذت الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، عدة حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء، تابع كلًا من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود محافظة الإسماعيلية المستمرة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية؛ من أجل التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.

وأسفرت الحملات اليوم عن إزالة ٣٩ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة فدان و٢٣ قيراط، وكانت التعديات عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

وتمت الإزالة بالكامل لكل الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

عدم التهاون مع التعديات

هذا وقد أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بأنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي.

الإسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن اخبار الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية اليوم الرقعة الزراعية محافظ الإسماعيلية

مواد متعلقة

نائب بالإسماعيلية يعرض مشاكل التأمين الصحي الشامل على المحافظ

"هندسة القناة" تشارك بالمعرض والمؤتمر السنوي للنقل الذكي واللوجستيات

محافظ الإسماعيلية يصدّق على النزول بسن القبول بالابتدائية 3 أشهر

رئيس جامعة قناة السويس يفتتح المبنى الجديد لكلية الحاسبات والمعلومات

"مياه القناة" تعلن الانتهاء من محطة رفع صرف صحي العوايضة بالإسماعيلية

قافلة جامعة قناة السويس توقع الكشف مجانًا على 780 مواطنًا فى "الشلوفة"

محافظ الإسماعيلية يزور مصابى غزة فى مستشفى أبوخليفة للطوارئ

رئيس جامعة قناة السويس: الانتهاء من بناء مركز طب الأسرة بالمستشفيات الجامعية

الأكثر قراءة

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين.. عاجل

أسعار السجائر الجديدة.. القائمة الكاملة لمنتجات "الشرقية- إيسترن كومبانى"

روى فيتوريا مرشح لتدريب اتحاد جدة خلفًا لنونو سانتو (خاص)

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

إجراءات جديدة من "التموين" للسيطرة على أسعار السكر

المشدد 3 سنوات للمتهم بنشر صور فاضحة لابنة عمه بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

طور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

صور

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

محطة تل أبيب

المزيد

آخر أخبار حرب غزة اليوم.. الأونروا تدعو لوقف إطلاق النار وإسرائيل تتمسك بالحرب

بلومبرج: الاحتلال يصدر سندات دين بقيمة 3.7 مليار دولار

هيئة البث الإسرائيلية عائلات الأسرى في غزة لجأت لاستصدار جوازات سفر أجنبية لأبنائها