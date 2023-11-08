الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب البرتغال السابق: هذا سبب جلوس رونالدو بديلًا في المونديال.. ولم يتحدث معي من حينها

فيرناندو سانتوس ورونالدو
فيرناندو سانتوس ورونالدو

تحدث فيرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال السابق، لأول مرة عن كواليس جلوس قائد المنتخب كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء في مونديال قطر.

وقال سانتوس في حواره مع صحيفة “أبولا” البرتغالية عن جلوس رونالدو على دكة البدلاء: “اعتقدت أن هذا هو القرار الأفضل، لأن المباراة ضد سويسرا سارت بشكل جيد لدرجة إنه لم يكن من المنطقي التغيير في المباراة التالية، لو كنا قد فزنا على المغرب فربما كان كريستيانو أساسيًا ضد فرنسا”.

وأضاف: "أتفهم ألم كريستيانو رونالدو، لأن من فعل هذا هو أنا، وهو يعتبرني صديقًا عظيمًا له".

وتابع: "أنا وكريستيانو لم نتحدث معًا منذ مونديال قطر، كريستيانو هو أفضل لاعب في التاريخ".

وكان رونالدو قد رحل عن أوروبا في الشتاء الماضي لينتقل إلى اللعب في الدوري السعودي بالانضمام إلى صفوف النصر.

ومن المقرر أن ينتهي عقد رونالدو الحالي مع فريق النصر السعودي بحلول 30 يونيو من عام 2025.

وبدأ رونالدو مسيرته ضمن صفوف شباب فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي ورحل من فريق تحت 15 عامًا لنفس المرحلة العمرية في سبورتنج لشبونة وتدرج في المراحل العمرية بالنادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بلشبونة في صيف عام 2002 ولعب موسم مع الفريق قبل أن ينتقل لمانشستر يونايتد الانجليزي في صيف 2003 ولعب 6 سنوات للفريق ثم انتقل لريال مدريد الإسباني ومثله لمدة 9 سنوات وانتقل ليوفنتوس ولعب له 3 مواسم قبل العودة لمانشستر يونايتد في صيف 2021 ورحل عن الفريق قبيل انطلاق مونديال قطر 2022.

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