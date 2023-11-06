الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب النصر يكشف سبب استبعاد كريستيانو عن مباراة الدحيل

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

كشف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لـ النصر السعودي، عن سبب استبعاد مواطنه كريستيانو رونالدو، من قائمة الفريق لمواجهة الدحيل القطري، في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، موسم 2023-2024.

ويستعد النصر لمواجهة الدحيل القطري، على ستاد عبدالله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، غدًا الثلاثاء، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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استبعاد كريستيانو رونالدو من مباراة النصر والدحيل بدوري أبطال آسيا

وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"غياب كريستيانو عن مباراة الدحيل، يأتي بسبب الإرهاق، بعد أن لعبنا مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية، ثم خضنا مباراة هامة في الدوري، كان من الأفضل إراحته".

وكان النصر قد انتصر على ضيفه الدحيل بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات، والتي عرفت تسجيل كريستيانو رونالدو لهدفين.

ويتصدر النصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد الدحيل المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.

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