الهلال السعودي يتغلب على مومباي بهدفين في دوري الأبطال

تغلب الهلال السعودي على نظيره مومباي الهندي بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما الاثنين، على ملعب شيري شيف الرياضي بمدينة بون الهندية، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.



ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن نافباخور الأوزبكي، فيما بقي مومباي في المركز الأخير بدون نقاط وفقد فرصة المنافسة مع نساجي مازندران الإيراني اللذين أصبحا خارج أسوار البطولة.

وكاد مومباي أن تباغت ضيفه بهدف مبكر عندما انفرد الأرجنتيني خورخي بيريرا بالمرمى وصوب كرة قوية اعترض السنغالي خاليدو كوليبالي طريقها وحولها للركنية بالدقيقة4 ولاحت فرصة للهلال لأخذ الأسبقية عندما انفرد ميشايل ديلجادو بالمرمى لكن كرته تصدى لها الحارس فوربا لاشينبا بالدقيقة 7 وأضاع الهلال فرصة محققة عندما تابع البرازيلي مالكوم كرة عرضية ولعبها بجانب القائم في الدقيقة13 وانقذ لاشينبا مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة البرتغالي روبن نيفيز وحولها للركنية في الدقيقة 24 وواصل الحارس الهندي تألقه عندما تصدى لكرة سالم الدوسري وحولها للركنية بالدقيقة37.



وواصل الهلال في الشوط الثاني اهدار الفرص السهلة عندما واجه سالم الدوسري المرمى ولعب الكرة بمحاذاة القائم بالدقيقة 53 وأكمل مومباي المباراة بعشرة لاعبين بعدما اشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب ميهتاب سينغه بالدقيقة 55 ومن هجمة منسقة تمكن الهلال من التسجيل عندما تابع ميشايل ديلجادو الكرة العرضية ولعبها برأسه داخل المرمى بالدقيقة 62 وناب القائم عن الحارس الهندي عندما تصدى لكرة الصربي الكسندر ميتروفيتش بالدقيقة 71 قبل أن يضيع ميتروفيتش فرصة أخرى عندما لعب كرة رأسية بجانب القائم بالدقيقة 80 اتبعه البديل ناصر الدوسري بتصويبة قوية ارتطمت بالعارضة وأخذت طريقها خارج الملعب بالدقيقة 84 لكن الهلال نجح في إضافة هدف ثان عندما ارتقى ميتروفيتش لكرة عرضية ولعبها برأسه داخل المرمى بالدقيقة 85.