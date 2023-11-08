الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس جمعية مجاهدى سيناء: الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لتحقيق التنمية فى سيناء

الشيخ عبد الله جهامة
الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء

كشف الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، حجم جهود أبناء سيناء في حفر قناة السويس الجديدة، مؤكدًا أن السيناويين شاركوا باستخدام معداتهم وأموالهم، فضلًا عن مشاركتهم في جميع المشاريع التنموية في المحافظة.

وقال عبدالله جهامة، خلال لقائه على القناة الأولى، إن هناك إرادة سياسية لتنمية سيناء تنمية حقيقية، لافتًا إلى أنه في العهود السابقة كانت هناك تنمية، لكنها لا ترقى لتصبح تنمية شاملة.

وأشار الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إلى أن سيناء قابلة لإنشاء مجتمع صناعي وزراعي وسياحي، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لتحقيق التنمية.

وفي وقت سابق، أكد الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، أن المرحلة المقبلة ستشهد مرحلة تنموية شاملة في إعمار وتنمية سيناء، كما أن قبائل سيناء تعاونت مع القوات المسلحة والشرطة للفظ قوى الشر، مؤكدًا أنه لم تحدث تنمية شاملة في سيناء إلا عند تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014.

وأضاف جهامة أن الرئيس السيسي أعطى توجيهات واضحة بأن أهل سيناء لهم الأولوية في كل هذا المشروعات، إن كانت خدمية أو اقتصادية أو تنموية، ولهم حق المشاركة الكاملة، وهذا يفتح الأبواب أمام الشباب والمقاولون من أبناء سيناء للعمل.

وأكد جهامة أن التنمية الشاملة في سيناء الآن تعد في أقوى مراحلها، وإنها اتخذت بعين الاعتبار بفضل القيادة السياسية، والتي تولي اهتمامًا كبيرًا بسيناء.

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