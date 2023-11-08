متطوع مصري: نفتخر بمصريتنا التي منحتنا الأمن والأمان

قال مالك إبراهيم، متطوع مصري بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي: "إننا نفتخر بمصريتنا التي منحتنا الأمن والأمان في ظل الصراعات التي نشاهدها في مختلف الدول العربية وآخرها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تصنف بالإبادة الجماعية للمدنيين والأطفال".

وأضاف: "استشعرنا جيدًا معنى أن تحمي الدولة شعبها بقرارات حكيمة، وهذا ما اتضح جليًا من خلال رفض مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني داخل أراضي سيناء، وذلك حمايةً للأمن القومي المصري".

وأشاد، بجهود الشباب المتطوع في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والذي نجح في توفير حلقة وصل بين مختلف المؤسسات والهيئات لنصرة أشقائنا في غزة.