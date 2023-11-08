الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كنيسة الروم الارثوذكس تحتفل بمرور عامين على افتتاح مركز الدراسات والحوار

البابا ثيؤدوروس
البابا ثيؤدوروس

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس اليوم الأربعاء، بمرور عامين على افتتاح مركز  الدراسات والحوار.

في نوفمبر 2021، حضر صاحب الغبطة البابا ثيوذوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، وبرفقته المتروبوليت جورج فلاديمير مطران غينيا والنائب البطريركي في أثينا، والمتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) و توابعها و الوكيل البطريرك للشؤن العربية القداس الإلهي في كنيسة دير مار جرجس البطريركي بمنطقة مصر القديمة في القاهرة. 

وقد خدم القداس الإلهي الأرشمندريت دامسكينوس الأزرعي رئيس الدير.

تفاصيل الافتتاح

في نهاية القداس الإلهي أفتتح رسميًا البابا ثيودروس المركز البطريركي للدراسات الذي يقع في مبنى داخل الدير بعد تجديده. بذلك وُضع المصباح على المنارة ليضيء لجميع الذين في البيت، كما قال غبطته.

وبافتتاح مركز الدراسات والحوار تحققت رؤية بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا وأصبحت واقعًا حيًا. وذلك بالتوجيهات الحكيمة من غبطته وبجهود الأرشمندريت رئيس الدير والعاملين معه. 

تم تكريم هذا الحدث الكبير من الافتتاح بحضور المتروبوليت جورج فلاديمير مطران غينيا والمتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا)، وممثلي الطوائف الأخرى مثل الكاثوليك والأقباط الإنجليكان وممثل مفتي الجمهورية، وكذلك ممثلين عن السفارة والقنصلية اليونانية وعن الجالية اليونانية، وممثلين عن الكنائس العربية الأرثوذكسية في مصر. 

من ناحية أخرى، يتوجه صاحب الغبطة البابا ثيودروس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، بعد غدٍ الجمعة، إلى العاصمة الإدارية الجديدة لوضع حجر الأساس للكنيسة التي سوف تُبنى هناك على قطعة الأرض المخصصة للبطريركية من فخامة رئيس الجمهورية السيد/ عبد الفتاح السيسي. تبلغ مساحة الأرض المخصصة للكنيسة  6000 متراً مربعًا.

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الروم الارثوذكس مركز الدراسات والحوار البابا ثيوذوروس دير مار جرجس دامسكينوس الأزرعي

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