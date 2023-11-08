الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولات لرئيس هيئة نظافة القاهرة بمحيط متحف الحضارات وميدان روكسي

رئيس هيئة نظافة القاهرة
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته

أجرى اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة جولة تفقدية بمنطقة متحف الحضارات بمصر القديمة.

وتفقد رئيس الهيئة خلالها أعمال إنشاء المشتل الجديد، مع رفع كفاءه حديقة الشمع بعد أن تم تنسيق الطرق المحيطة بمحور الحضارات باتجاهات كورنيش النيل والبدء في خلق  متنفسات جديدة وتحسين الموقع العام بكافة أرجاء المنطقة.

رافقه خلال الجولة المهندسة رحاب أباظة رئيس المركزية للشوؤن الفنية، والمهندس أسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية ومديري المنطقة الجنوبية ورؤساء الأفرع كلا في قطاعه ومنطقته.

رئيس هيئة نظافة القاهرة يتابع رفع كفاءة ميدان روكسي 

وتابع اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة القاهرة جولاته في إطار المتابعة المستمرة واليومية لتطوير ورفع مستوى التجميل وتحسين المظهر العام بكافة أرجاء القاهرة.

وتفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة أعمال الورش الإنتاجية والمركزية للتجميل لرفع كفاءة ميدان روكسي بمصر الجديدة بالجزر الوسطي والحديقه الرئيسيه بالميدان.

وتنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة تم اليوم الانتهاء من عمل الورش الإنتاجية بأقسام الإنشاءات والحدادة واللحام بإصلاح الأسوار الإسمنتية والحديدية بطريق المشير إلى الواحة الحي العاشر بمدينة نصر، في إطار حرص الهيئة علي تحسين الموقع العام بكافة أرجاء القاهرة.

وانتهت الورش الإنتاجية من رفع كفاءة المكاتب الإدارية وتحسين المظهر العام بمشتل ترعة الاسماعيلية بالمنطقة الشمالية.

وتنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وانارة القاهرة للمركزية للنظافة والمهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافة برفع مستوى النظافة بمنطقة الخيالة في إطار المتابعة المستمرة واليومية للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمناطق الإسكان البديل.

قامت فرق العمل اليوم بنشر سيارات الكنس الآلي وسيارات المياه بالتعاون الدائم مع المركزيه للشوؤن الفنية مع تجريد الأتربة وغسيل وتطهير البلدورات والأرصفة بطول الشوارع الرئيسية والفرعية بالخيالة.

خلال الجولة
خلال الجولة
خلال الجولة
خلال الجولة
خلال الجولة
خلال الجولة
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته
متحف الحضارات ميدان روكسي هيئة نظافة القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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