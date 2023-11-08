خطوات عليك اتباعها لتأليف ونشر كتابك الأول

يعتبر الدخول إلى عالم التأليف رحلة غير عادية يمكن أن ترفع مستوى علامتك التجارية وتأثيرك إلى مستويات غير مسبوقة، فيمكن أن يخلق لك هذا كتابا تؤلفه فرصًا لا تعد ولا تحصى، بمجرد تحويل خبرتك في مجالك إلى كلمة مكتوبة.

ولكن كيف يبدأ المرء هذه الرحلة؟ في السطور التالية، نستعرض نصائح الكاتب تشاد ويلاردسون، المؤلف الأكثر مبيعًا، ورائد أعمال، لموقع Entrepreneur.

حدد جمهورك المستهدف

الخطوة الأولى وربما الأكثر أهمية هي الحصول على رؤية واضحة لجمهورك. من هؤلاء؟ ما هي التحديات التي يواجهونها؟ من خلال فهم القراء المستهدفين ونقاط الضعف لديهم، يمكنك تحديد المحتوى الخاص بك لتقديم حلول أو رؤى أو حتى الكشف عن منظور جديد يتردد صداه بعمق معهم.

التركيز على نشر خبرتك

على الرغم من أنه من المغري معالجة مجموعة واسعة من المواضيع، فمن الضروري التركيز على المجال الذي تتمتع فيه بمصداقية وخبرة حقيقية، اسأل نفسك: ما هي المواضيع التي يمكنني مناقشتها بإسهاب؟ وما هي الخبرات أو الدروس المستفادة التي لدي والتي يمكن أن توفر قيمة حقيقية لقرائي؟.

تذكر أن القراء يستثمرون وقتهم في كتابك؛ من واجبك أن تقدم لهم قيمة في المقابل، إذا كنت رائد أعمال في مجال التكنولوجيا، فتعمق في تعقيدات عالم التكنولوجيا، وإذا كنت متفوقًا في التسويق، فقم خبرتك في هذا المجال.

مشاركة القصص وتجارب النجاح

حتى لو كنت خبيرًا في مجالك، هناك قيمة في تنويع الأصوات في كتابك، فكر في التعاون مع قادة الصناعة الآخرين أو حتى العملاء لمشاركة قصصهم وتجاربهم، لا يؤدي ذلك إلى تعزيز ثراء الكتاب الخاص بك فحسب، بل يوفر أيضًا وجهات نظر متنوعة، مما يجعل كتابك مرتبطًا بجمهور أوسع.

بناء هيكل الكتاب والتدفق

قبل الغوص في الكتابة، قم برسم مبدئي أساسي لكتابك. حدد الموضوعات الأساسية التي تريد الكتابة عنها، وتحت كل منها، أدرج الموضوعات الفرعية أو النقاط الرئيسية، يعد هذا بمثابة خريطة طريق لك، مما يضمن عدم الانحراف كثيرًا عن رسالتك الرئيسية.

فيما يتعلق بالتدفق في الكتابة، فمن المهم الحفاظ على تقدم منطقي، حتى لو كانت الأفكار التي تقدمها رائدة ومبتكرة، إذا تم تقديمها بطريقة مختلطة، فإنك تخاطر بفقدان اهتمام القارئ.

عملية الكتابة

بالنسبة للعديد من رواد الأعمال، قد تكون عملية الكتابة الفعلية شاقة، إليك بعض النصائح لتسهيل هذه الرحلة:

الاتساق هو المفتاح

خصص أوقاتًا محددة في يومك أو أسبوعك للكتابة فقط، سواء كان ذلك لمدة ساعة كل صباح أو يومًا كاملًا كل أسبوع، فإن الثبات يساعدك على بناء كتابك.

التغلب على الرغبة في الكمال

ليس من الضروري أن تكون مسودتك الأولى مثالية، ففي الواقع، لا ينبغي أن يكون قريبًا من الكمال، اكتب بحرية، واعلم أنه يمكنك دائمًا العودة للتعديل والتحسين، واكتب كل أفكارك على الورق.

استعن بـمحرر للمراجعة

بمجرد اكتمال مسودتك، فإن الاستعانة بمحرر محترف لمراجعة عملك الكتابي، يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في جودة المنتج النهائي، فيمكنه تحديد التناقضات والأخطاء النحوية والأشياء التي تحتاج إلى مزيد من التفصيل.

النشر والتسويق

بعد كل هذا العمل الشاق في الكتابة، تريد أن يصل كتابك إلى الجمهور المستهدف، فكر في طرق النشر التقليدية وخيارات النشر الذاتي، في حين أن النشر التقليدي يمكن أن يوفر توزيعًا أوسع واسمًا راسخًا، فإن النشر الذاتي يمنحك تحكمًا أكبر في المحتوى الخاص بك وأرباحك.

وبالنسبة للتسويق، فاستفيد من منصتك الحالية لريادة الأعمال، كما يمكنك استخدم قنوات التواصل الاجتماعي أو المدونة أو حتى موقع الويب الخاص بشركتك للترويج لكتابك، ويمكنك أن تفكر في استضافة ندوات لضيوف وكُتاب عبر الإنترنت لمناقشة موضوعات كتابك.