الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سارة الشلقانى لـ"دى إم سى": توثيق "المتحدة" المجازر الإسرائيلية حقائق للأجيال القادمة

سارة الشلقانى
سارة الشلقانى

علقت الكاتبة الصحفية سارة الشلقاني على ملف نُشر في عدد اليوم الأربعاء بجريدة

"الدستور"، تحت عنوان "المتحدة" توثق لـ30 يومًا من المجازر الإسرائيلية في غزة.

وقالت، خلال لقاء لها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، إنه من اللافت جدًا أن ينقل التليفزيون الإسرائيلي عن القنوات المصرية، والتي كانت تحمل هاشتاج "تحيا مصر".

وتابعت: هناك جهد واضح تبذله قنوات "المتحدة"، في دور متكامل متناسق، سواء من خلال قناة "القاهرة الإخبارية"، أو قناة "إكسترا نيوز"، أو من خلال العرض التحليلي المستمر من قناة "دي إم سي"، للأحداث وذلك منذ يوم 7 أكتوبر.

وواصلت: "قنوات المتحدة بشكل كامل تقوم بجهد كبير لرصد الأحداث والقضية في تقديمها للرأي العام الدولي والإقليمي والعربي، دون أهواء أو مصالح"، مشيرة إلى أن قنوات المتحدة رصدت القضية وتابعتها بشكل محايد وداعم أيضًا للقضية الفلسطينية، بشكل متكامل من حيث نقل الصورة في الشارع الفلسطيني، والشارع العربي بشكل عام، علاوة على توثيق الأحداث بشكل سريع سواء للمجازر أو الأحداث بشكل عام أو للجهود المصرية والعربية والأممية.

وأكدت الكاتبة الصحفية سارة الشلقاني أن ما تقوم به قنوات "المتحدة" في توثيقها المجازر الإسرائيلية في حربها على غزة، يحارب التقنيات الجديدة، سواء الـ"AI"، أو غيرها؛ نظرًا لتوثيقها ما يحدث على الأرض بشكل فوري وسريع ومتحقق ما يساعد الأجيال القادمة من قدرتها على فهم الحقائق كما هي.

غزة إسرائيل مصر قنوات المتحدة مصر وفلسطين المتحدة للخدمات الإعلامية

مواد متعلقة

بلينكن: يجب ألا يكون هناك تهجير قسرى للفلسطينيين من غزة أو احتلال للقطاع

"الطاقة الفلسطينية": تدمير 70% من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء فى غزة

"مجموعة السبع" تتعهد بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار للشعب الفلسطيني

"إكسترا نيوز" تستعرض ملف "الدستور" عن التزام مصر بمواصلة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى

"8 الصبح" يستعين بملف فى "الدستور": "المتحدة توثق لـ 30 يومًا من المجازر الإسرائيلية فى غزة"

شهداء ومصابون بقصف إسرائيلى لمدرسة تابعة للأونروا فى غزة

كنا نستهدف إرهابيين.. جيش الاحتلال يكشف ملابسات الضربة الإسرائيلية جنوب لبنان

فصائل عراقية: استهدفنا قاعدة "عين الأسد" بقذائف الهاون بعد مغادرة بلينكن

الأكثر قراءة

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الفلسطينيين الفارين إلى جنوب غزة بشكل حاد

عاجل.. تقرير أمريكى: شركات الأقمار الصناعية حجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء

الأمم المتحدة: مصر توافق على نشر فريق أممى لتقديم المشورة بشأن توصيل المساعدات إلى ⁧‫غزة

أصيب به نائب رئيس النادي الأهلي.. أعراض وأسباب نزيف المخ

نص أقوال أحمد فتوح في جلسة التحقيق بالزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

رافضًا وقف إطلاق النار.. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟