سارة الشلقانى لـ"دى إم سى": توثيق "المتحدة" المجازر الإسرائيلية حقائق للأجيال القادمة

علقت الكاتبة الصحفية سارة الشلقاني على ملف نُشر في عدد اليوم الأربعاء بجريدة

"الدستور"، تحت عنوان "المتحدة" توثق لـ30 يومًا من المجازر الإسرائيلية في غزة.

وقالت، خلال لقاء لها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، إنه من اللافت جدًا أن ينقل التليفزيون الإسرائيلي عن القنوات المصرية، والتي كانت تحمل هاشتاج "تحيا مصر".

وتابعت: هناك جهد واضح تبذله قنوات "المتحدة"، في دور متكامل متناسق، سواء من خلال قناة "القاهرة الإخبارية"، أو قناة "إكسترا نيوز"، أو من خلال العرض التحليلي المستمر من قناة "دي إم سي"، للأحداث وذلك منذ يوم 7 أكتوبر.

وواصلت: "قنوات المتحدة بشكل كامل تقوم بجهد كبير لرصد الأحداث والقضية في تقديمها للرأي العام الدولي والإقليمي والعربي، دون أهواء أو مصالح"، مشيرة إلى أن قنوات المتحدة رصدت القضية وتابعتها بشكل محايد وداعم أيضًا للقضية الفلسطينية، بشكل متكامل من حيث نقل الصورة في الشارع الفلسطيني، والشارع العربي بشكل عام، علاوة على توثيق الأحداث بشكل سريع سواء للمجازر أو الأحداث بشكل عام أو للجهود المصرية والعربية والأممية.

وأكدت الكاتبة الصحفية سارة الشلقاني أن ما تقوم به قنوات "المتحدة" في توثيقها المجازر الإسرائيلية في حربها على غزة، يحارب التقنيات الجديدة، سواء الـ"AI"، أو غيرها؛ نظرًا لتوثيقها ما يحدث على الأرض بشكل فوري وسريع ومتحقق ما يساعد الأجيال القادمة من قدرتها على فهم الحقائق كما هي.