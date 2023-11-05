أحمد موسى يستعين بأخبار "الدستور" فى حلقة الليلة من "على مسئوليتى"

استعان الإعلامي أحمد موسى بعدد من أخبار موقع "الدستور"، في حلقة الليلة من برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد".

أخبار الدستور

أهم الأخبار التي استعان بها

ومن الأخبار التي استعان بها أحمد موسى عن اتهامات موجهة لإسرائيل عن غلق معبر رفح

جاء في عنوان الخبر: بلومبرج: اتهامات لإسرائيل بغلق معبر رفح.. والاتفاق كان إنجازًا دبلوماسيًا نادرًا

أما الخبر الثاني فكان عن مطالبة وزراء الصحة العرب بالوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة

أخبار الدستور

جاء في عنوان الخبر:

وزراء الصحة العرب يطالبون بالوقف الفوري للحرب على غزة ويحذرون من التداعيات الكارثية

الخبر الثالث كان عن رفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن تهجير الفلسطينيين من غزة بالقوة.

جاء في عنوان الخبر: وزير الخارجية الأمريكي: نرفض تهجير الفلسطينيين من مناطقهم بالقوة

الخبر الرابع للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، وتأكيده لوزير الخارجية الأمريكي رفض تهجير الفلسطينيين.

عنوان الخبر

محمود عباس لوزير الخارجية الأمريكي: نرفض تهجير الشعب الفلسطينى خارج غزة أو الضفة الغربية

أخبار الدستور