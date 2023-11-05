وزير الخارجية الأمريكى: نرفض تهجير الفلسطينيين من مناطقهم بالقوة

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن واشنطن ترفض تهجير الفلسطينيين من مناطقهم بالقوة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل من أجل تحقيق تطلعات الفلسطينيين بإقامة دولتهم.

وأوضح بلينكن في تصريحات صحفية عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، أن واشنطن ملتزمة بتعزيز الكرامة والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية واستئناف الخدمات الأساسية في غزة.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم، إلى رام الله، للاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ30 على التوالي.

وهذه هي الجولة الثانية لوزير الخارجية الأمريكي في الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتشمل الرحلة أيضًا زيارة إلى تركيا وذلك بعد لقائه وزراء الخارجية العرب أمس في الأردن.

بايدن يؤكد دعم جهود عقد هدنة إنسانية بين إسرائيل والفلسطينيين

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، إن الجهود المبذولة لتنظيم هدنة إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تمضي قُدمًا.

جاء ذلك في تعليق مقتضب لبايدن للصحفيين بالقرب من منزله الخاص في ديلاوير، حيث قال بايدن: "نعم" عندما سُئل عما إذا كان هناك تقدم بشأن الهدنة بين الفلسطينيين وإسرائيل، ووفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج.

وواصلت الدول العربية مطالبها بوقف فوري لإطلاق النار ووقف حرب إسرائيل في غزة، واشتبكت مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يقترح بدلًا من ذلك وقفًا إنسانيًا، وذلك وفق وكالة بلومبرج الأمريكية.

وقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش حاصر مدينة غزة من الشمال والجنوب في الأيام القليلة الماضية ويخوض معارك ضارية في المناطق المبنية، فيما أدت الهجمات الإسرائيلية إلى استشهاد أكثر من 9500 شخص في غزة.