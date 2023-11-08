الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك فى نصف نهائي كأس مصر 2023 اليوم

بيراميدز
بيراميدز

سيطر تشكيل بيراميدز المتوقع في قمة الزمالك، الليلة بنصف نهائي كأس مصر (نسخة 2022/2023)، على كافة محركات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس مصر (2022/2023)

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بيراميدز، في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في آخر مباريات دور نصف نهائي بكأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023).

ويأتي ذلك، نظرًا لأهمية المباراة لكلا الطرفين، الزمالك يحاول محو كلمة الموسم الصفري والكارثي "الماضي" من سجلات الفريق، بعدما خرج من جميع البطولات التي شارك فيه، أما بيراميدز يسعى للوصول للمباراة النهائية كخطوة أولية نحو تحقيق أول ألقابه تاريخيا.

واستقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لـ"بيراميدز"، على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة الزمالك، الليلة، بنصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023).

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الزمالك بكأس مصر (2022/2023)

ومن المتوقع أن يدخل بيراميدز، مواجهة الليلة أمام الزمالك، بتشكيل مكون من..

  • حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
  • خط الدفاع: محمد الشيبي وعلي جبر، وأحمد سامي ومحمد حمدي.
  • خط الوسط: أحمد توفيق، ووليد الكرتي، ومصطفى فتحي وعبد الله السعيد، ورمضان صبحي.
  • خط الهجوم: فيستون ماييلي.
قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك بقمة كأس مصر (2022/2023)

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس مصر (2022/2023)

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز، في نصف نهائي كأس مصر (نسخة 2022/2023)، في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء 8 نوفمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق  مباراة الزمالك وبيراميدز، تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت، سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

الزمالك فى اختبار صعب أمام بيراميدز الليلة بنصف نهائى بطولة كأس مصر

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طاقم حكام قمة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس مصر (2022/2023)

يقود قمة الزمالك وبيراميدز، والمؤجلة من نصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، طاقم تحكيمي مكون من أحمد الغندور حكما للساحة، ويعاونه محمود أبو الرجال حكم مساعد أول، وهاني عبدالفتاح حكم مساعد ثان، والسيد منير حكما رابعا، ومحمود البنا حكم تقنية فيديو، ويساعده أحمد توفيق طلب.

ويلتقي الفائز من قمة الزمالك وبيراميدز، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، مع الأهلي في المباراة النهائية من البطولة ذاته خلال شهر مارس من العام المقبل 2024.

طاقم حكام مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس مصر (2022/2023)

مشوار الزمالك وبيراميدز بكأس مصر (نسخة 2022/2023)

استهل الزمالك مشواره في نسخة كأس مصر (موسم 2022/2023)، بالفوز على بروكسي بمعجزة 3/2، وفاركو 3/1، وأخيرا المقاولون العرب 6/1.

أما بيراميدز، فنجح في إقصاء كلا من راية بنتيجة 2/0، والاتحاد السكندري 1/0، والبنك الأهلي 3/0.

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