تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز بنصف نهائي كأس مصر 2023 والقنوات الناقلة

كلما مر الوقت واقتراب دقات الساعة السابعة مساء، ازدت معدلات البحث عن تشكيل الزمالك المتوقع في قمة بيراميدز الليلة، بنصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، بكثافة على كافة محركات جوجل.

ويأتي ذلك، نظرًا لما تمثله المباراة من أهمية خاصة لكلا الفريقين، الزمالك يدخل المواجهة تحت قيادة فنية جديدة مؤقتة بقيادة معتمد جمال خلفا للكولومبي أوسوريو، أما بيراميدز يحاول تكرار سيناريو مباراة يناير الماضي 2023.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز بكأس مصر 2022/2023

ومن المقرر أن يدخل الزمالك مواجهة الليلة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوني ومحمود علاء، وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالشافي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" وعمرو السيسي، ويوسف أوباما وشيكابالا، وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: ناصر منسي.

قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز بكأس مصر

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس مصر (2022/2023)

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بيراميدز، في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في آخر مباريات دور نصف نهائي بكأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس مصر (2022/2023)

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز، في نصف نهائي كأس مصر (نسخة 2022/2023)، في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء 8 نوفمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق مباراة الزمالك وبيراميدز، تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت، سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

طاقم حكام قمة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس مصر (2022/2023)

يقود قمة الزمالك وبيراميدز، والمؤجلة من نصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، طاقم تحكيمي مكون من أحمد الغندور حكما للساحة، ويعاونه محمود أبو الرجال حكم مساعد أول، وهاني عبد الفتاح حكم مساعد ثان، والسيد منير حكما رابعا، ومحمود البنا حكم تقنية فيديو، ويساعده أحمد توفيق طلب.

ويلتقي الفائز من قمة الزمالك وبيراميدز، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، مع الأهلي في المباراة النهائية من البطولة ذاته خلال شهر مارس من العام المقبل 2024.

حكام مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس مصر

مشوار الزمالك وبيراميدز بكأس مصر (نسخة 2022/2023)

استهل الزمالك مشواره في نسخة كأس مصر (موسم 2022/2023)، بالفوز على بروكسي بمعجزة 3/2، وفاركو 3/1، وأخيرا المقاولون العرب 6/1.

أما بيراميدز، فنجح في إقصاء كلا من راية بنتيجة 2/0، والاتحاد السكندري 1/0، والبنك الأهلي 3/0.