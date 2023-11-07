الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة بيراميدز.. باتشيكو يستدعي القوة الضاربة في مواجهة الزمالك غدًا بكأس مصر

بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الزمالك في إطار مواجهات كأس مصر.

ويتواجه بيراميدز مع الزمالك في السابعة من مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في إطار لقاءات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - علي جبر

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة - محمود أوكا - رمضان صبحي - بلاتي توريه - أوجو صامويل - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس

ويأتي ذلك، بعد الأجواء الساخنة والمشتعلة التي ضربت جدران القلعة البيضاء بقوة على مدار الساعات القليلة الماضية، عقب الهزيمة أمام زد، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري نايل، وتداعيات هذه الهزيمة المرارة من قرارات قوية، والمتمثلة في إقالة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من منصبه ومساعده الأجنبي، بالإضافة إلى مدحت عبدالهادي المدرب المساعد.

ولم تتوقف هذه الأجواء الساخنة والمشتعلة عند ذلك، بل إمتدات لثلاثي الفريق مصطفى الزناري ومحمد صبحي حارس المرمى وأحمد فتوح، بعد قرار مجلس إدارة النادي الأبيض بقيادة حسين لبيب، إيقاف الثلاثي وتجميدهم حتى نهاية الموسم الجاري (2023/2024)، وعرضهم للبيع مع تحويلهم للتحقيق، على خليفة خروجهم من معسكر الزمالك قبل مباراة زد، دون الحصول على إذن من الجهاز الفني ورفضهم العودة.

ويقود الزمالك في قمة بيراميدز بكأس مصر، معتمد جمال بصفة مؤقتة لحين إتمام التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، للفارس الأبيض.

الزمالك جايمي باتشيكو باتشيكو مباراة الزمالك كاس مصر

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