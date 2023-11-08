"8 الصبح" يستعين بملف فى "الدستور": "المتحدة توثق لـ 30 يومًا من المجازر الإسرائيلية فى غزة"

استعان برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، بملف نُشر في عدد اليوم الأربعاء بجريدة "الدستور"، تحت عنوان "المتحدة" توثق لـ 30 يومًا من المجازر الإسرائيلية في غزة".

وقالت الكاتبة الصحفية سارة الشلقاني، إنه من اللافت جدًا أن ينقل التليفزيون الإسرائيلي عن القنوات المصرية، والتي كانت تحمل هاشتاج "تحيا مصر".

وأضافت، خلال لقاء لها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن هناك جهدًا واضحًا تبذله قنوات "المتحدة"، في دور متكامل متناسق، سواء من خلال قناة "القاهرة الإخبارية"، أو قناة "إكسترا نيوز"، أو من خلال العرض التحليلي المستمر من قناة "دي إم سي"، للأحداث وذلك منذ يوم 7 أكتوبر.

قنوات المتحدة تبذل جهدًا كبيرًا في تقديم القضية الفلسطينية للرأي العام الدولي

وتابعت: "قنوات المتحدة بشكل كامل تقوم بجهد كبير لرصد الأحداث والقضية في تقديمها للرأي العام الدولي والإقليمي والعربي، بدون أهواء أو مصالح".

وأوضحت الشلقاني، أن قنوات المتحدة رصدت القضية وتابعتها بشكل محايد وداعم أيضًا للقضية الفلسطينية، بشكل متكامل من حيث نقل الصورة في الشارع الفلسطيني، والشارع العربي بشكل عام، علاوة على توثيق الأحداث بشكل سريع سواء للمجازر أو الأحداث بشكل عام أو للجهود المصرية والعربية والأممية.

وأكدت الكاتبة الصحفية سارة الشلقاني، أن ما تقوم به قنوات "المتحدة"، في توثيقها للمجازر الإسرائيلية في حربها على غزة، يحارب التقنيات الجديدة، سواء الـ"AI"، أو غيرها؛ نظرًا لتوثيقها ما يحدث على الأرض بشكل فوري وسريع ومتحقق ما يساعد الأجيال القادمة من قدرتها على فهم الحقائق كما هي.