الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلافات الأصدقاء.. الجنايات تحاكم 3 متهمين بقتل شاب بسبب خلافات بينهم

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تسببت مشاجرة بين أصدقاء بمحافظة القليوبية في قتل 3 متهمين لصديقهم بسبب الخلافات التي نشب بينهم وتشاجرهم مع بعض، وانتهت بإحالة المتهمين للمحاكمة وتنظر محكمة جنايات بنها اليوم الاربعاء نظر القضية

قرار الإحالة

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 1982 لسنة 2023 جنح قسم أول بنها، والمقيدة برقم 931 لسلة 2023 كلي شمال بنها، أنه فى يوم 22 / 3 / 2023، قام كل من: " محمود ع.م" 20 سنة سائق " عمر ف.ع"21 سنة المهنه حاصل على دبلوم صنايع " محمد ع.م" 22 سنة ومقيم بدائرة قسم أول بنها بقتل المجني عليه " أحمد ع ع "  عمدًا مع سبق الإصرار.

وتبين أن المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض وشوم وإبان الواقعة ولحدوث مشادة سابقة على الواقعة بين المتهم الأول والمجني عليه تطورت إلى تعدى المجنى عليه علي المتهم الاول بالضرب واهالته وانصراف المجني عليه صوب طريقه ورفقته الشاهد الأول والذي علم المتهم الأول بدرب المجني عليه به فاستعان بالمتهمين الثاني والثالث وتوجهوا إلى حيث اتجه المجني عليه.

وما أن ظفروا به حتى حدثت مشادة بينهم حاول فيها المجني عليه والشاهد الأول الذود عن أنفسهما وحال إشهار المتهمين أسلحة بيضاء أحرزها الأول وأداة عصا حازها الثاني والقاء الثالث لاداه طوب عليهما فكال له المتهم الثاني عدة ضربات بالأداة دوزته بكتفه ورأسه وقدمه وجسده حال قيام الأول بمباغتته خلفًا بالظهر بطعنة بالسلاح الأبيض السكين إحرازه فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وإزهاق روحه وحال وجود الثالث على مسرح الجريمة.

محافظة القليوبية محكمة جنايات بنها أمر الإحالة جنح قسم أول بنها

مواد متعلقة

عاليا أمام محكمة الأسرة: "بيضربني على قفايا في الشارع زي الحرامية"

ضرب وإجهاض واغتصاب في فراش الزوجية.. مأساة "منة" أمام محكمة الأسرة

الأكثر قراءة

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الفلسطينيين الفارين إلى جنوب غزة بشكل حاد

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

عاجل.. تقرير أمريكى: شركات الأقمار الصناعية حجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء

"الصدفة تكشف المستور".. طبيبة ترفع دعوى خلع ضد زوجها: طلع ممرض

عاجل.. الهلال الأحمر الفلسطينى يعلن تسلمه 650 شاحنة مساعدات إنسانية عبر معبر رفح منذ 21 أكتوبر

الأمم المتحدة: مصر توافق على نشر فريق أممى لتقديم المشورة بشأن توصيل المساعدات إلى ⁧‫غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

رافضًا وقف إطلاق النار.. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟