الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جاكلين ماهر: العمل الإعلامى جعلنى أهتم بالتفاصيل وأتحدى الصعاب

جاكلين ماهر
جاكلين ماهر

كشفت الإعلامية جاكلين ماهر، عن تجربتها في العمل الإعلامي وكيف أثر على شخصيتها ومهاراتها.

وقالت “ماهر”، في حوارها مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، إنها أصبحت أكثر تركيزا ودقة في كل ما تقوم به، وأنها لا تسمح بأن يؤثر خطأ لغوي على جودة عملها.

 

وأضافت أنها تواجه تحديات كبيرة كامرأة في المجال الإعلامي، خاصة في ظل الأحداث الصعبة التي تشهدها البلاد والعالم، وأنها تحاول أن تكون قوية ومحايدة ولا تنسى مشاعرها الإنسانية.

 

وأشادت بدور إسعاد يونس في دعمها وتشجيعها وتقديمها نموذجا ملهما للمرأة العاملة.

جاكلين ماهر إسعاد يونس صاحبة السعادة الاحداث المرأة حلقة صاحبة السعادة اليوم

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