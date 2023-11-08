جاكلين ماهر: العمل الإعلامى جعلنى أهتم بالتفاصيل وأتحدى الصعاب

كشفت الإعلامية جاكلين ماهر، عن تجربتها في العمل الإعلامي وكيف أثر على شخصيتها ومهاراتها.



وقالت “ماهر”، في حوارها مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، إنها أصبحت أكثر تركيزا ودقة في كل ما تقوم به، وأنها لا تسمح بأن يؤثر خطأ لغوي على جودة عملها.

وأضافت أنها تواجه تحديات كبيرة كامرأة في المجال الإعلامي، خاصة في ظل الأحداث الصعبة التي تشهدها البلاد والعالم، وأنها تحاول أن تكون قوية ومحايدة ولا تنسى مشاعرها الإنسانية.

وأشادت بدور إسعاد يونس في دعمها وتشجيعها وتقديمها نموذجا ملهما للمرأة العاملة.