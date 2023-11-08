عاجل.. الهلال الأحمر الفلسطينى يعلن تسلمه 650 شاحنة مساعدات إنسانية عبر معبر رفح منذ 21 أكتوبر

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، استلام طواقمها أمس الثلاثاء، 81 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، محملة بالمساعدات عبر معبر رفح.

وأكدت الجمعية الفلسطينية أنه الشاحنات تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.

استلام 650 شاحنة حتى الآن

بينما أشارت إلي أنه قد وصل عدد الشاحنات المستلمة منذ تاريخ 21 أكتوبر الماضي حتى اللحظة الى 650 شاحنة، اي ما يعادل حوالي 36 شاحنة في اليوم الواحد، فيما لم تسمح سلطات الاحتلال بادخال الوقود حتى اللحظة .

وعلي صعيد آخر كان أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف أمس قافلة المساعدات الإنسانية التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة.

الاحتلال يستهدف قوافل المساعدات

حيث تعرضت القافلة المكونة من خمس شاحنات لإطلاق نار بينما كانت تحمل إمدادات طبية منقذة للحياة إلى مرافق صحية، من ضمنها مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ولحقت أضرار بشاحنتين، وأُصيب سائق بجروح طفيفة، وبعد الواقعة، غيّرت القافلة مسارها ووصلت إلى مستشفى الشفاء حيث قامت بإيصال الإمدادات الطبية.

وناشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الجهات والمنظمات الدولية العاملة في القطاع الصحي والإغاثي بضرورة إدخال المساعدات والاحتياجات الضرورية لمحافظتي غزة والشمال بشكل عاجل .