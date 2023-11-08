الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دعاء جاد الحق: قنوات المتحدة تتميز بالسرعة والمصداقية فى نقل الأخبار

الإعلامية دعاء جاد
الإعلامية دعاء جاد الحق

أشادت الإعلامية دعاء جاد الحق، بدور قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم الأخبار بسرعة ودقة وموضوعية، مؤكدة أنها تسبق مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الحقائق.

وتحدثت في لقائها مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"،  عن اهتمام الشباب المصري بالقضية الفلسطينية والدور الوطني الذي يقوم به الجيش المصري في حماية الأرض والسيادة، مشيرة إلى أنها تربت على أن هناك فلسطين تحتلها إسرائيل وأنه يجب دعم الشعب الفلسطيني في نضاله.

وأوضحت أنها تسعى إلى توعية الأجيال الصغيرة بمفهوم التربية الوطنية وأهمية الوحدة العربية والإسلامية، مضيفة أنها تفخر بانتمائها لمصر وللأمة العربية والإسلامية.

دعاء جاد الحق قنوات المتحدة إسعاد يونس صاحبة السعادة القضية الفلسطينية فلسطين إسرائيل

الأكثر قراءة

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

عاجل.. تقرير أمريكى: شركات الأقمار الصناعية حجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء

نص أقوال أحمد فتوح في جلسة التحقيق بالزمالك

الأمم المتحدة: مصر توافق على نشر فريق أممى لتقديم المشورة بشأن توصيل المساعدات إلى ⁧‫غزة

عاجل.. غارات مكثفة وقصف مدفعى على قطاع غزة

خبير عسكرى يكشف سر إرسال أمريكا الغواصة النووية "USS Florida" إلى الخليج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

ماجد حبته

رجل أمريكا الأخطر

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

رافضًا وقف إطلاق النار.. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟