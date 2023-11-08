دعاء جاد الحق: قنوات المتحدة تتميز بالسرعة والمصداقية فى نقل الأخبار

أشادت الإعلامية دعاء جاد الحق، بدور قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم الأخبار بسرعة ودقة وموضوعية، مؤكدة أنها تسبق مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الحقائق.

وتحدثت في لقائها مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، عن اهتمام الشباب المصري بالقضية الفلسطينية والدور الوطني الذي يقوم به الجيش المصري في حماية الأرض والسيادة، مشيرة إلى أنها تربت على أن هناك فلسطين تحتلها إسرائيل وأنه يجب دعم الشعب الفلسطيني في نضاله.

وأوضحت أنها تسعى إلى توعية الأجيال الصغيرة بمفهوم التربية الوطنية وأهمية الوحدة العربية والإسلامية، مضيفة أنها تفخر بانتمائها لمصر وللأمة العربية والإسلامية.