المؤبد لموظف بالمعاش وعامل بتهمة الاتجار في المخدرات بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر اليوم، موظف بالمعاش وعامل، متهمين بالإتجار في المواد المخدرة بمركز المراغة، بالسجن المؤبد مع تغريمهما 100 ألف جنيه لكل منهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

كانت وردت معلومات لضباط المباحث مركز المراغة بنطاق أمن سوهاج، تفيد قيام موظف بالمعاش وعاطل بالاتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف.

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية إلى لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.