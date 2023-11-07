شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملة لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد الإتجار والقائمين على ورش تصنيعها.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمُشاركة مديريات أمن "الجيزة – سوهاج - أسيوط " عن ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية فى سوهاج وأسيوط، بالإضافة إلى عاطل بحوزة 3 قطع سلاح بالجيزة.

مديرية أمن الجيزة

ضبط عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية، وبحوزته (2 بندقية خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقات) بقصد الإتجار.

مديرية أمن سوهاج

ضبط (حداد- مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة) لقيامه بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، وبحوزته ( 5 فرد محلى - أجزاء وأدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية).

مديرية أمن أسيوط

ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة البدارى) لقيامهما بإدارة مسكنهما كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها، وبحوزتهما (17فرد محلى – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من أجزاء وأدوات التصنيع والإصلاح)

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.