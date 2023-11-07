الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية فى سوهاج وأسيوط

الأسلحة النارية
الأسلحة النارية

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملة لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد الإتجار والقائمين على ورش تصنيعها.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمُشاركة مديريات أمن "الجيزة – سوهاج - أسيوط " عن ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية فى سوهاج وأسيوط، بالإضافة إلى عاطل بحوزة 3 قطع سلاح بالجيزة.

مديرية أمن الجيزة

ضبط عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية، وبحوزته (2 بندقية خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقات) بقصد الإتجار.

مديرية أمن سوهاج

ضبط (حداد- مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة) لقيامه بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، وبحوزته ( 5 فرد محلى - أجزاء وأدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية).

مديرية أمن أسيوط

ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة البدارى) لقيامهما بإدارة مسكنهما كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها، وبحوزتهما (17فرد محلى – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من أجزاء وأدوات التصنيع والإصلاح)

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وزارة الداخلية حائزي الأسلحة النارية قطاع الأمن العام مديريات أمن الجيزة – تصنيع الأسلحة النارية

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