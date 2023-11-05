الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاملين بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.م"، عامل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالاتجار في الحشيش بدائرة مركز المراغة بسوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندي بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المراغة مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وأن المتهم بترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف، وتم القبض عليه وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج الاتجار فى الحشيش المراغة المستشار حمدى عبد العزيز ضباط مباحث مركز المراغة

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