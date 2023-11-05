السجن المشدد 15 سنة لمتهم بالإتجار في المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.م.ا" عامل بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بالاتجار في الحشيش وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز المراغة بسوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر والشابو وجوهر الميثامفيتامين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأن المتهم بترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف، وتم القبض عليه وبحوزته عدد من قطع الحشيش وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.