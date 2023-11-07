الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. غلق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي بسبب الشبورة

شبورة
شبورة

نوهت محافظة الإسكندرية، لليوم الثالث على التوالي بغلق الطريقين الصحراوي والدولي منذ الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباح غدًا الأربعاء بسبب الشبورة المائية.

الشبورة المائية تصل حد الضباب بعدة طرق

وأشارت المحافظة، في بيان لها مساء اليوم، إلى أنه بناءً على استمرار تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

تنبيه لسائقي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة  

وأضافت محافظة الإسكندرية، أنه سيتم إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي والطريق الدولي، غدًا الأربعاء 8 نوفمبر في الفترة من 4 إلى 8 صباحًا وحتى وضوح الرؤية، للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، كما تهيب بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.

محافظة الاسكندرية الطريقين الصحراوي والدولي الشبورة المائية كثافة الشبورة المائية توخي الحيطة والحذر

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