زوجي حنين لكن لما بيتعصب بيشتم ماذا أفعل؟.. أمين الفتوى: "غلطة وعدت" (فيديو)

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى هدى، مفاداه إن زوجها طيب وحنين لكن وقت العصبية يشتمها ويتطاول عليها، فماذا تفعل؟

وتابع أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: "العلاقة بين الزوجين لازم يكون فيها ستر وغطاء على بعض، بيقول لها كلمة وحشة تستر عليه، وتسكت لأنه قدم لها الكثير، لازم كل واحد منا يتحمل".

واستكمل: "طالما هو إنسان كويس، دى غلطة وعدت، وينبغى أن يعامل الرجل زوجته كأنها ملكة متوجة، ويحترمها ويقدرها".

وفي سؤال أخر، أجاب الدكتور محمد عبد السميع، على سؤال متصلة تدعي حنان، حول حكم الحلف بالمصحف وما كفارته حال الكذب؟

وتابع أمين الفتوى: "المصحف ينعقد به اليمين على قول السادة الحنابلة، لأنه كلام الله، يعنى لو حلفت وقالت والمصحف ما أروح فى المكان هذا، هنا حنثت باليمين، ويقع عليها كفارة يمين".

واستكمل: "كفارة اليمين للحلف على المصحف، إطعام ١٠ مساكين، بوجبة أقل ثمن لها ٢٠ جنيها، بمعنى كفارة اليمين تكلف ٢٠٠ جنيه أو أزيد حسب ما تطعم به المساكين".

