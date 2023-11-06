أمين الفتوى: بلاش نعلم أولادنا هذه الأمور بقول حرام وحلال.. فيديو

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصلة تدعى زينب، مفاده بأن ابنها عمره تسع سنوات ويحفظ آيات من القرآن الكريم، وعند الصلاة يرفض البسملة ويريد الصلاة بسرعة، فما حكم هذا التصرف؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين: "لا توجد مشكلة، لا يجب كسر ما يفعله، ولا نقول له حرام أو حلال، وبعدها نعالج هذا الأمر، ونقول له هناك أمور تحتاج إلى أن تأخذ حقها".



وتابع: "نعرفه بعد كده إن كل حرف يقرأه فى القرآن يأخذ عليه 10 حسنات، ونعد له الحروف، وبعد كده نقول له تعالى صلى بى إمام، ونشوف لو صلى هنا بسرعة نقول له مش هصلى وراك ثانية، فهنا هيصلح من نفسه، خلينا نعلمه الخشوع بعيدا عن الحلال والحرام".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.



وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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