الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفد النقابة العامة للعاملين بالبترول (صور)

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، في مقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفد النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

اتفاقيات ترسيم الحدود ساهمت في زيادة إنتاج البترول

كان في استقبال الوفد محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وفِي إطار اللقاء رحب المستشار بالوفد والزيارة، وأشار إلى أن قطاع البترول يسير وفق خارطة طريق واضحة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وأن اتفاقيات ترسيم الحدود ساهمت في زيادة إنتاج البترول لتحديد المراكز القانونية للشركات صاحبة امتياز التنقيب.

الحملة تفتح أبوابها لتلقي أي طلبات

وأشاد بدور النقابة العامة للعاملين في البترول في الاهتمام بتنمية الثروة البترولية في مختلف أنحاء البلاد، إضافة إلى توفير البترول ومشتقاته بالكميات التي تحتاجها البلاد، مشيرًا إلى أن ما تحقق للعمال بشكل عام وللعاملين في قطاع البترول بشكل خاص طفرة كبيرة، وأن المرشح كان يعمل على كل محاور التنمية بشكل متوازٍ، فضلا عن الاهتمام بتطوير البنية الأساسية، ونوه المستشار إلى أن الحملة تفتح أبوابها لتلقي أى طلبات من النقابة.

من جانبه، أشاد وفد النقابة بأن الحملة الانتخابية لأول مرة تكون جامعة ومنظمة تقبل كل فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن انجازات المرشح حققت طفرة تنموية ملموسة، خصوصا في حملات فيروس سي و100 مليون صحة وغيرها من المبادرات التي استفاد منها المواطنين والعمال على وجه الخصوص.

النقابة: سنعمل على التوعية بانجازات القيادة السياسية

وأكد الوفد أن النقابة تقوم بتوعية العاملين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي، فضلا عن زيادة الوعي بإنجازات القيادة السياسية في جميع المجالات وفي مجال البترول على وجه الخصوص، ما يساهم في تحسين مستوى المعيشة.