الجيش السودانى و"الدعم السريع" يتفقان على تسهيل المساعدات وبناء الثقة

أعلنت الولايات المتحدة والسعودية والهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد" في بيان مشترك، الثلاثاء، اتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على الالتزام بتسهيل المساعدات الإنسانية، وتنفيذ إجراءات بناء الثقة.

يأتي البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) في أعقاب جولة جديدة من المحادثات بين الطرفين المتحاربين، والتي استؤنفت في مدينة جدة السعودية الشهر الماضي.

وقال البيان إن الوسطاء عبروا عن أسفهم لعدم تمكن الطرفين من الاتفاق على اتفاقات لتنفيذ وقف إطلاق النار خلال هذه الجولة، حيث لا يوجد أي حل عسكري مقبول لهذا الصراع.

وحث الوسطاء، كلا من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لتقديم مصلحة الشعب السوداني أولا، وإلقاء السلاح والانخراط في المفاوضات لإنهاء هذا الصراع.

ووفقا للبيان، تلتزم كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالانخراط في آلية إنسانية مشتركة بقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لمعالجة معوقات إيصال المساعدات الإغاثية، وتحديد جهات اتصال لتسهيل مرور وعبور العاملين في المجال الإنساني والمساعدات وإنشاء آلية تواصل بين قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وأكد الطرفان التزامهما الفردي تجاه تيسير مرور المساعدات الإنسانية لكلا الطرفين. وتمثل هذه الالتزامات خطوة مهمة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية مما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوداني، وفي هذا الإطار، يعود الأمر الآن لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في الالتزام التام بمسئوليتهما لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وقال البيان: يأسف الميسرون لعدم تمكن الطرفين من الاتفاق على اتفاقات لتنفيذ وقف إطلاق النار خلال هذه الجولة الأولى، حيث لا يوجد أي حل عسكري مقبول لهذا الصراع، وحث الميسرين كلا من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لتقديم مصلحة الشعب السوداني أولًا، وإلقاء السلاح، والانخراط في المفاوضات لإنهاء هذا الصراع.