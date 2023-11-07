الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نصر سالم يكشف مفاجأة عن الاجتياح البرى الإسرائيلى لغزة

اللواء دكتور نصر
اللواء دكتور نصر سالم

قال اللواء دكتور نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن إسرائيل أطلقت يدها في قطاع غزة، إلا أنها غير قادرة على فعل أي شىء مع المقاومة، وكل ما تفعله هو الإطلاق بكل كثافة تدميرية عن بُعد جوًا وبحرًا، فضربوا ما يعادل قنبلتين نوويتين، وقتلت أكثر 10 آلاف فلسطيني، وأكثر من 27 ألف جريح.

 

 

إسرائيل نفذت الاجتياح البري وفشل

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن إسرائيل نفذت الاجتياح البري من 10 أيام لكنها عملية فاشلة، ولا تريد إعلان ذلك، وفي كل مرة تعمل مهمة استطلاع تفشل.

وأردف: "لو الفرق الاستطلاعية نجحت كان زمان الأنفاق اتضربت بالقنابل الزلزالية، لكن إسرائيل عسكريًا فاشلة، مش قادرين ياخدوا حق ولا باطل، فيدمرون البيوت على المدنيين، ويقومون بإبادة لتعديل الميزان الديموجرافي بينهم وبين الفلسطينيين".

وأشار إلى أن مصر تقوم بدور دور الوسيط، أما لو دخلت الحرب لن يسمع لها  أحد، الدور المطلوب الآن هو دور الوسيط الذي يحل المشكلة، لكن هناك من يريد جر رجل مصر، مردفًا: "كما قال الرئيس من لديه القوة فليستخدمها بحكمة حتى لا تنقلب عليه".

وتابع: "في 1973 لو كنا بنحارب إسرائيل كنا خلصنا، لكن كنا نحارب أمريكا من يوم 16 أكتوبر 1973، والقدرات العسكرية الأمريكية الموجودة في البحر ليست من أجل غزة ولا ردع المقاومة، لا تحتاج كل هذا الحشد، ولا تحتاج غواصة نووية، وأكبر حاملتي طائرات، وأسطول كامل".

نصر سالم غزة قتلت أكثر 10 آلاف فلسطيني أكثر من 27 ألف جريح قنبلتين نوويتين

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