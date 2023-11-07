خبير عسكرى يكشف سر إرسال أمريكا الغواصة النووية "USS Florida" إلى الخليج

قال اللواء دكتور نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الهدف من وصول الغواصة النووية USS Florida إلى منطقة الخليج، هو ردع لإيران ولأذرع المقاومة سواء حزب الله، في لبنان أو الحوثيين في اليمن، حتى تتفرغ إسرائيل للفلسطينيين في غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الهدف من إرسال الغواصة إطلاق يد إسرائيل في قطاع غزة، وهي عملية في منتهى الظلم والإجحاف، لافتًا إلى أن تل أبيب تعربد في المنطقة تحت سمع وبصر وحماية أمريكا.

أمريكا تريد إسرائيل أن تظل مكروهة في محيطها العربي

ولفت إلى أن أمريكا تحجم المنطقة كلها بالتواجد المكثف، موضحًا أن ما تفعله يزيد الكراهية من الدول العربية تجاه إسرائيل، وهذا ما تريده، فواشنطن لا تريد أن تذوب تل أبيب في المنطقة، ولا تتحسن علاقاتها، وإنما تريد أن تظل إسرائيل دائمًا بحاجة إليها، لتظل الذراع الأمريكية في المنطقة.

وأردف: "أمريكا تريد أن تظل إسرائيل مكروهة في محيطها العربي، وإلا كانت أنهت الموضوع مبكرًا".

وأكد أن أمريكا لها في إسرائيل 12 مخزن طوارئ بها أسلحة، في حال احتاجتها في المنطقة، كما أعطت لإسرائيل السماح لاستخدامها في حالات الطوارئ.