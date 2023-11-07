الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول قصب السكر

قصب السكر
قصب السكر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر نوفمبر:

التوصيات الفنية
وتمثلت التوصيات في الآتي:
• بدء برنامج فطام المساحات المرشحة للكسر والتوريد خلال المرحلة الأولى بحيث لا تقل مدة الفطام عن 30 يوما.
• البدء في عزيق مساحات الغرس الخريفي وزراعة المحصول المحمل والانتهاء منه قبل نهاية هذا الشهر.
• تضاف الدفعة الأولى من السماد الآزوتى للقصب الخريفي بعد العزيق.
• بدء الاستعدادات لبداية موسم العصير بالارتباط مع الأيدي العاملة ووسائل النقل المختلفة طبقًا لخطة الكسر ومراجعة مراقبة التخصصية في ذلك.
• استمرار ري مساحات المراحل الأخرى من خطة الكسر والتوريد مع عدم الإسراف فيه حتى لا يرقد المحصول.
• استمرار التوعية بعدم تطويش المحصول أو توريقه.
• تربيط المساحات المحتمل رقادها من المحصول.
• استمرار مكافحة الآفات الحشرية إن وجدت.

-الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول قصب

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