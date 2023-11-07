"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول قصب السكر
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر نوفمبر:
التوصيات الفنية:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
• بدء برنامج فطام المساحات المرشحة للكسر والتوريد خلال المرحلة الأولى بحيث لا تقل مدة الفطام عن 30 يوما.
• البدء في عزيق مساحات الغرس الخريفي وزراعة المحصول المحمل والانتهاء منه قبل نهاية هذا الشهر.
• تضاف الدفعة الأولى من السماد الآزوتى للقصب الخريفي بعد العزيق.
• بدء الاستعدادات لبداية موسم العصير بالارتباط مع الأيدي العاملة ووسائل النقل المختلفة طبقًا لخطة الكسر ومراجعة مراقبة التخصصية في ذلك.
• استمرار ري مساحات المراحل الأخرى من خطة الكسر والتوريد مع عدم الإسراف فيه حتى لا يرقد المحصول.
• استمرار التوعية بعدم تطويش المحصول أو توريقه.
• تربيط المساحات المحتمل رقادها من المحصول.
• استمرار مكافحة الآفات الحشرية إن وجدت.