الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"لا لقصف مستشفيات غزة".. هاشتاج يتصدر "إكس" تنديدًا بجرائم الكيان الصهيونى

قصف غزة
قصف غزة

تصدر هاشتاج "لا لقصف مستشفيات غزة" منصة التدوينات القصيرة "إكس"، المعروفة سابقًا بـ"تويتر"، خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع استمرار استهداف وضرب المستشفيات في قطاع غزة في وقت تفرض فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارًا وقصفًا مركزًا على البنية التحتية والمدنيين في القطاع.

وأطلق المغردون عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" هاشتاج (#لا_لقصف_مستشفيات_غزة)، مطالبين بوقف الكيان الصهيوني عن استهداف المستشفيات بقطاع غزة.

ويوضح استهداف المستشفيات والمدارس والمناطق الحيوية في قطاع غزة، مدى خسة الاحتلال التي باتت تهدد دائما بالقصف دون توقف، بجانب ضرب سيارات الإسعاف، لاستكمال حرب الإبادة التي تقوم بها على أرض غزة.

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بداية الحرب على المستشفيات في قطاع غزة

كانت بداية الحرب على المستشفيات، بضرب مستشفى المعمداني، واستشهاد أكثر من 400 شهيد ووقوع آلاف الإصابات، ليدين ذلك العالم أجمع ويرى أنها حرب ضد الإنسانية، وحرب إبادة يجب أن تتوقف. 

بجانب المستشفى الأهلي المعمداني، ضربت قوات الاحتلال الإسرائيلي أحد المستشفيات المتخصصة في الولادة بالقنابل الفسفورية، ومستشفى النصر للأطفال، ومستشفى القدس، والمستشفى الإندونيسي، ومستشفى الصداقة التركي المتخصص لمرضى السرطان. 

حصار شامل على قطاع غزة

بدأت إسرائيل "حصارها الشامل" على غزة بعد أن نفذت حركة حماس بقطاع غزة صباح السبت الموافق 7 أكتوبر الماضي هجومًا مباغتًا على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل برًا وبحرًا وجوًا، في عملية سُميت بـ"طوفان الأقصى"، فيما أمرت إسرائيل بفرض حصار كامل على القطاع، يشمل قطع المياه والكهرباء.

ويخضع سكان غزة لحصار إسرائيلي أدى إلى قطع الغذاء والماء والدواء والكهرباء، منذ أن اجتاحت الحرب البلاد في 7 أكتوبر.

ويعاني سكان المنطقة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة من الغارات الجوية الإسرائيلية وسط تضاؤل الموارد منذ ذلك الحين.

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