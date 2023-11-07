وزير الاتصالات ومحافظ القليوبية يوقعان مذكرة تفاهم لرفع كفاءة العاملين

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات ومحافظة القليوبية في إطار تطوير التحول الرقمي ورفع كفاءة العاملين بالمحافظة لدعم التطور اللازم؛ لرفع كفاءة التطور الوظيفي في ضوء مصر الرقمية.

وأشار محافظ القليوبية، خلال كلمته على هامش توقيع البروتوكول إلى أن المحافظة شهدت إطلاق 63 مشروعا بالتعاون مع وزارة الاتصالات، منها مد كابلات الألياف الضوئية وتقوية شبكات المحمول ومكاتب البريد المزودة بأحدث الإمكانات، التي تسهم في أحداث تنمية شاملة وتقديم خدمة للمواطنين تتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة.

وأوضحت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، أن الوزارة تعمل علي بناء مجتمع رقمي تفاعلي أمن ومنتج ومستدام، مشيرة أنه تم تفعيل خطة الوزارة في اكتوبر 2020 حيث تم انتقاء الموظفين والعاملين، حيث لا توحد تعيينات في بعض الوظائف العمل فتم تأهيل الموظفين والمهندسين بالمحافظة واستكمال الهيكل الإداري فبدأ التعاقدات وإجراء المقابلات للمتقدمين من المهندسين حديثي التخرج لدعم الهيكل الإداري.

واستطردت لبيب، أنه تم تفعيل مبادرات محو الأمية الرقمية وتعزيز الثقافة الرقمية للمواطنين منها مبادرة "حياة كريمة"، المهارات الدولية شباب مصر الرقمية.

واستكملت أن الوزارة أيضا تعمل علي مشروع محو الأمية الرقمية وتعزيز الثقافة الرقمية، بمعني أن يمتلك المواطن الحد الأدنى من الرقمنة بغض النظر عن وظيفة الشخص والتوعية بمنصة مصر الرقمية التي لها 170 خدمة علي منصتها.

وأكد الدكتور أحمد خطاب رئيس المعهد القومي للاتصالات، أن التنمية البشرية وبناء القدرات منها التدريب من أجل التوظيف وتدريب الصيفي لطلاب الجامعات منهم 2300 متدرب من محافظة القليوبية خلال السنوات الماضية.

وأضاف خطاب أن من أهم البرامج "التدريب من أجل التوظيف"، طريقة إعداده مبنية علي التواصل بين الخريجين والشركات، ويحصل الطلاب علي شهر تدريب بعد انتهاء الدورة.

تضمن اللقاء قصص نجاح لخريجي طلاب المعهد القومي للاتصالات، وحصولهم علي فرص عمل، وتغير حياتهم بعد الدراسة للمعهد.

وأكدت الدكتورة هبة لبيب، رئيس مركز إبداع مصر الرقمية ببنها، الدعم الذي قدمته محافظة القليوبية في بناء المركز وتذليل العقبات مشيرة أن المكان يمنح الفرص ولا يعيد بفرص عمل ولا يقبل الوساطة الرهان علي شغف ونشاط الشباب في تحديد مستقبلهم.