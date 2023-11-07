الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم تخريج الدفعة 55 للملحقين الدبلوماسيين

الأكاديمية العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية مراسم تخريج الدفعة رقم (55) للملحقين الدبلوماسيين، بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف الوزارات لتأهيل الكوادر الشبابية والارتقاء بمستوى وعيهم المعرفى والثقافى وفقًا لأحدث المناهج العلمية الحديثة فى كافة التخصصات المختلفة.

بدأت الفعاليات باستعراض ومناقشة البحث الجماعى للدورة بعنوان "انعكاسات المتغيرات الدولية على الأمن القومى المصرى"، تلى ذلك عرض تقرير نجاح الدورة والموقف التدريبى تضمن ما تم تنفيذه من برامج تدريبية وتأهيلية ومراحل الإعداد البدنى للدارسين خلال فترة تدريبهم بالكلية الحربية.

وألقى أقدم الدارسين بالدورة كلمة قدم خلالها الشكر للقوات المسلحة على تنظيم تلك الدورات التى شكلت لهم وعيا ومعرفة جديدة على أسس علمية ومدروسة تساعدهم على خدمة الوطن فى مجالاتهم المختلفة، تلى ذلك إعلان نتيجة الدورة.

ووجه السفير علاء حجازي، مساعد وزير الخارجية خلال كلمته، الشكر والتقدير للقوات المسلحة لإتاحة الفرصة لعقد تلك الدورات التدريبية للملحقين الدبلوماسيين بالأكاديمية العسكرية المصرية، مشددًا على ضرورة الحفاظ  على المبادئ السامية التى اكتسبها الخريجون خلال فترة تدريبهم لاستكمال مسيرة الدفاع عن مصالح مصر فى الخارج وتمثيلها خير تمثيل.

كما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية، كلمة نقل خلالها تهنئته للخريجين متمنيًا لهم التوفيق فى حياتهم العملية، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات لتطوير نظم الإعداد والتاهيل لبناء أجيال متعاقبة مسلحين بالعلم والمعرفة فى كافة المجالات العسكرية والمدنية.

وفى ختام الفعاليات، جرى تم تبادل الدروع وتوزيع شهادات التخرج وتكريم أوائل الخريجين.

حضر المراسم اللواء أح خالد شوقي، مساعد وزير الدفاع، والسفير محمـد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولي وزارة الخارجية.

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