مذكرة تفاهم لتشغيل خط بحري تجاري بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالي (صور)

شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة توقيع مذكرة تفاهم لتشغيل خط بحرى تجارى (رورو) بين ميناء دمياط وميناء تريستا الايطالي التي يتخذ بموجبها الطرفان كل ما يلزم لتسهيل وتيسير الإجراءات والخدمات الخاصة بمشروع الخط البحرى التجارى لضمان استدامة تشغيله، تأكيدًا على رغبة الجانبين لتعزيز وتطوير التعاون المشترك.

وأكد الوزير أن توقيع مذكرة التفاهم يأتى في اطار تنفيذ الوزاة لاستراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية في ضوء توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والعالمي واتخاذ الآليات لدعم منظومة النقل البحري الذى يعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية للدول، إضافة إلى الاستغلال الأمثل للتطوير غير المسبوق للشبكة القومية للطرق البرية ووسائل النقل متعدد الوسائط لربط الموانئ البحرية المصرية بمناطق الانتاج والتوزيع والمراكز اللوجيستية والموانئ الجافة وبما يساهم في زيادة حركة الصادرات المصرية إلى أوروبا.

وزارة النقل تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى

أضاف وزير الاتصالات أن وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى والتى تدعم مركز ميناء دمياط كميناء محوري في البحر المتوسط مثل مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول بعمق الممر الملاحي إلى 19م وحوض الدوران إلى 18م ما يؤهله لاستقبال أحدث أجيال السفن العملاقة، إلى جانب مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 التي تصل طاقتها الى 3.5 مليون حاوية مكافئة وبأطوال أرصفة 1970 م وعمق 18 م وساحة خلفية 922 ألف م2 بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط في اطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجيستي المتكامل الذى سيحول الميناء إلى مركز عالمي لتجارة الترانزيت في البحر المتوسط بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد)، ومشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء بإضافة امتداد بطول 1420 م، وكذا مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م، بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي وتقليل معدلات الاطماء ومشروع المحطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2 والذى ستصل أطوال أرصفتها إلى حوالى 3400 م بعمق 18 م وساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2 ومشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف بأطوال أرصفة حوالى 600 م وعمق 17 م وساحة خلفية حوالى 270 ألف م2.

توطين صناعة النقل في مصر

وأضاف وزير النقل أن شعار المعرض هذا العام هو توطين صناعة النقل في مصر، لكن هناك العديد من الموضوعات المهمه ايضا وهي تشجيع التجارة المصرية والتصدير للخارج.

وأضاف أن الوزارة قامت بالتنسيق بين ميناء مصري وميناء ايطالي وشركة مصرية وشركة ايطالية ومع شركات مراكب لتسهيل شحن البضائع للخارج، مشيرًا ان الوزارة حققت ذلك بالفعل وأكثر، ومن خلال التوقيعات ومذكرات التفاهم والاتفاقيات نسقنا بين ميناء دمياط وميناء تريستا في ايطاليا للتسهيل التصدير وخاصة الحاصلات الزراعية.لذلك كان يجب ان يتم نقل بجودة عالية لتصل بسلام دون تلفيات من خلال خط الرورو وهي مراكب سريعه مجهزة بثلاجات وأماكن تخزين.

وأوضح كامل أنه لتسهيل نقل الحافلات التي تنقل الانتاج من مصر إلى إيطاليا والخارج والعكس وحل العقبات، الرئيس السيسي وقع انضمام مصر إلي اتفاقية فينا 1968، لتسهيل دخول الشاحنات الي مصر، مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب المنتجين والمصدرين لدعم الاقتصاد وزياده حجم الصادرات، لافتًا إلى أن الموانئ المصرية جاهزة لاستقبال لتحقيق آمال وطموحات شعبنا وتوجيهات الرئيس لزيادة الصادرات وحل كافة العقبات وسنظل نعمل لخدمة وطننا.

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