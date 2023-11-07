الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يبحث جهود ضبط الأسواق وفتح منافذ جديدة لتوفير السلع بأسعار مخفضة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جهود ضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار والتلاعب بالأسعار وتوفير السلع والمواد الأساسية بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بكافة الطرق الممكنة سواء عن طريق فتح منافذ جديدة ثابتة ومتحركة لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم أو عن طريق شن حملات على الأسواق ومنافذ البيع.

جاء ذلك خلال لقاءه مع المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط.

حملات مستمرة لضبط الأسواق

وتناول اللقاء استعراض ما تم تنفيذه من منافذ بالمراكز والأحياء المختلفة لبيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن فضلًا عن نتائج حملات التموين التي تم شنها على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة خلال الفترة الماضية وما أسفرت عنه من مضبوطات.

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية كمديريات (التموين والصحة والطب البيطري) والوحدات المحلية مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية لشن حملات على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة مشددًا على تكثيف تلك الحملات لمحاربة الاحتكار والتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية او غير مطابقة للمواصفات.

وأكد ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر وتوقيع الغرامات على المخالفين وتجار السوق السوداء لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة وحقوق المواطنين مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي جهود او مبادرات لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية من خلال رقم الخط الساخن غرفة عمليات المحافظة وغرفة ادارة الازمات بالمحافظة (2135858/ 088) و(2135727 / 088) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار والتلاعب بالأسعار وتوفير السلع والمواد الأساسية بأسعار مخفضة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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