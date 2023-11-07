سائق يسرق 1.5 مليون جنيه وسيارتين من صاحب شركة بالشيخ زايد

ألقى قطاع الأمن العام القبض على سائق سرق 1.5 مليون جنيه وسيارتين من صاحب شركة بالشيخ زايد يعمل لديه فى الشيخ زايد.

تلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة أنه توجه رفقة سائق "كان يعمل لديه مُنذ 3 سنوات"، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة مُستقلين سيارة "ملك المُبلغ" لأحد البنوك بدائرة القسم لدفع مبلغ مالى قدره (1.5مليون جنيه)، وقام بترك المبلغ بحوزة السائق لحين الانتهاء من الأوراق ولدى عودته فوجئ بعدم تواجد السائق أو السيارة.

أضاف مقدم البلاغ: وبتواصله مع السائق هاتفيًا تبين قيامه بسرقة السيارة والمبلغ المالى، وأضاف بسابقة قيام السائق بإيهامه بقيام الأجهزة الأمنية بحجز سيارة أخرى ملكه "على غير الحقيقة"، واتهم المشكو فى حقه بسرقة السيارتين والمبلغ المالى.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارتين والمتهم وبحوزته مبلغ مالى (مليون و475 ألف جنيه)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بإنفاقه جزءًا من المبلغ المالى على متطلباته الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.