الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إدارة إنبي تلجأ لاتحاد الكرة بسبب "تعنت الأهلي في مستحقات حمدي فتحي"

حمدى فتحى
حمدى فتحى

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة عن وجود اتصالات من جانب ادارة نادى إنبى مع مسئولى الجبلاية، بشأن كيفية مساعدة الفريق البترولى للحصول على حقوقه بشأن صفقة انتقال حمدى فتحى لاعب الأهلى السابق إلى نادى الوكرة القطرى.

وأوضح المصدر أن نادى إنبى بصدد التقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة خلال ساعات، حتى تتمكن الجبلاية من مخاطبة الأهلى بشكل رسمى بعد التحقق من أحقية أنبى فى مطلبه.

وتسهى إدارة نادي إنبي للحصول على 25 مليون جنيه من الأهلي، بواقع 5.5 مليون جنيه باقي مستحقات النادي في صفقة شراء الأهلي للاعب منذ انتقاله للأحمر، بجانب 20% من نسبة إعادة بيعه إلى الوكرة القطري وفقا للعقد المبرم مع الأهلى.

إدارة إنبي تستعد لمخاطبة اتحاد الكرة بشكل رسمي، من أجل الحصول على نسخة من عقد بيع حمدي فتحي إلى الوكرة القطري، بالإضافة إلى مخاطبة النادي الأخير، للحفاظ على حقوق النادي البترولي من نسبة إعادة بيع اللاعب، التي تصل إلى 20%.

وشهدت الفترة الماضية قيام مسئولى الفريق البترولى بمخاطبة الأهلي 4 مرات كتابيًا، بجانب تواصل الإدارة مع أمير توفيق، مدير التعاقدات، للحصول على نسخة من عقد بيع حمدي فتحي للوكرة القطرى، وتحصيل نسبة النادي البترولي، وهو ما تجاهله مسؤولي القلعة الحمراء.

الأمر الذى دفعهم للجوء إلى اتحاد الكرة حتى يقوم بالضغط على الأهلى بشكل ودى، لكن مسئولى الجبلاية رفضوا التدخل الودى، وطالبوا بتقديم شكوى رسمية لدرستها ومطالبة الأهلى بما فيها وفقا للوائح.

وانتقل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، في صفقة بيع نهائي، مقابل 3 ملاين ونصف دولار لصالح النادى الأهلى، على أن يرد الأحمر نسبة تصل إلى 20% إلى إنبي، بحسب الاتفاق بين الطرفين على الحصول على نسبة من قيمة إعادة بيع اللاعب لأي من الأندية خلال السنوات التي سيقضيها بين صفوف المارد الأحمر.
 

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 الاهلى انبى حمدى فتحى احاد الكرة الجبلاية

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