حمدى فتحى ضمن المرشحين للقب أفضل لاعب فى الجولة الثامنة لدورى نجوم قطر

كشفت رابطة دوري نجوم قطر، عن قائمة المرشحين للفوز بلقب أفضل لاعب في الجولة الثامنة للمسابقة.

وحسبما ذكرت الرابطة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، فإن حمدي فتحي، لاعب فريق الوكرة، والمنتخب المصري، ضمن المرشحين للفوز باللقب.

وضمت قائمة المرشحين أيضًا، كلا من أكرم عفيف، مهاجم السد، والكيني مايكل أولونجا، مهاجم الدحيل، والجزائري أندي ديلور، لاعب أم صلال، والتونسي فرجاني ساسي، وريكاردو جوميز، مهاجم الشمال ومنتخب الرأس الأخضر.

وتألق حمدي فتحي في الجولة الثامنة لدوري نجوم قطر، حيث سجل هدف الوكرة في مرمى نادي قطر، ليقود فريقه للفوز بهدف دون رد.

وانضم فتحي، إلى صفوف الوكرة القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الأهلي، حتي صيف عام 2027.

وشارك النجم المصري، في 7 مباريات حتي الآن مع الوكرة في دوري نجوم قطر، سجل خلالها هدفين، وصنع هدفًا وحيدًا.