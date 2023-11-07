صدقة جارية لضحايا العدوان.. نخل الوادي الجديد يخلّد شهداء غزة

"غزة رمز العزة والصمود"، شعار رفعته مصر مواطنين قبل قيادة دعما للقضية الفلسطينية وسكان القطاع الذي يتعرض لاعتداء غاشم من الاحتلال الإسرائيلي مخلفا آلاف الشهداء والمصابين، بدءا من حملات التبرع بالدم حتى تجيهز المساعدات العينية والطبية، والتي وصلت للأشقاء عبر معبر رفح البري.

السماعدات التي وصلت سكان قطاع غزة كانت “يدا بيد” من المصريين إلى أشقائهم الأحياء هناك، لكنهم لم يكتفوا بذلك، فقد خصصوا دعما لشهدائهم أيضا، وهو ما قام به عدد من أهالي الوادي الجديد، من خلال عمل خيري دائم كصدقة جارية على أرواح شهداء غزة، تمثل في زراعة أشجار النخيل بالمزارع الخاصة بالجمعيات الشرعية وتحديد إنتاجها للأيتام والفقراء والمحتاجين.

الحاج محمد أحمد، رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بمركز الداخلة في الوادي الجديد، قال إن بعض أهالي المحافظة والزائرين والمترددين على مزرعة النخيل الخاصة بالجمعية يشترون النخيل ويغرسوه كصدقه جارية على أقاربهم وعائلاتهم بصةه مستمرة، ووالفترة الأخيرة، شهدت المزرعة غرس البعض أشجار نخيل صدقة جراية على أرواح شهداء الأشقاء الفلسطينيين.

وقال أحمد، إن الجمعية تمتلك 70 ألف نخلة جميعها صدقات جارية على أرواح المتوفيين من أهالي المحافظة وخارجها وتخصص إنتاجها للإنفاق على الأيتام والفقراء والمحتاجين، حيث تم تخصيص 3260 ألف فدان لتنفيذ أكبر مزرعة وقف خيري على مستوى العالم بمستهدف 260 ألف نخله وزراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة للإنفاق على المحتاجين من خلال هذه الجمعية.

وقال محمد هشام، أحد زوار الوادي الجديد، إنه فور وصوله للمحافظة اتجه إلى مزرعة الجمعية الشرعية بمركز الداخلة لشراء مجموعة من فسائل النخيل وزرعها بنفسه كصدقه جارية على جميع شهداء الأقصى الذين سالت دمائهم للحفاظ على المسجد الأقصى وتحرير أرض مسرى رسول الله من الاحتلال الغاشم الذي دمر بلادهم.

موقف مصر ثابت في الوقوف مع القضية الفلسطينية

وأضاف هشام، أن موقف مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثابت من "القضية الفلسطينية" بشكل عام ودعمها سكان قطاع غزة ضد ما يتعرضون له من حرب ممنهجة وعملية تهجير قسري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه الأيام بشكل خاص، ورفضت تماما فكرة نزوح أكثر من 2.4 مليون نسمة وترك منازلهم والتوجه نحو الأراضي المصرية.

وأكد هشام إنه يدعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما قرر الوقف بجانب الأهالي في فلسطين بعدما تعرضوا للقصف والقتل والإبادة الجماعية، مؤكدًا أن دور مصر كان مشرفا جدًا بعدما أرسل المساعدات الغذائية والعلاجية للأهالي في فلسطين.

وأضاف أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية العرب جميعهم لكن مصر هي الدولة الوحيدة التي تأخذ قرارات اتجاه القضية الفلسطينية ودائما تدعم الأهالي في فلسطين.