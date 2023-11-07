إيمان يحيى يناقش "رصاصة الدلبشاني" بالنيل الثقافية.. الأربعاء

يستضيف الإعلامي خالد منصور في برنامجه "طقوس الإبداع" على قناة النيل الثقافية في تمام السادسة والنصف مساء غد الأربعاء الكاتب د. إيمان يحيى حول روايته "رصاصة الدلبشاني" والصادرة عن دار الشروق.

غلا الرواية

وكتب د. محمد المخزنجي عن رواية "رصاصة الدلبشاني": "هذه رواية إيمان يحيى الرابعة "رصاصة الدلبشاني" التي أصابت صدر سعد زغلول ولم تقتله، لكنها لم تخرج من جسده، بل لم تخرج النفس والروح، دراما تتوزع أدوارها على شخوص عدة، من العشاق، والمتعصبين، والضحايا.. والُجناة، ومن جديد يدهشني إيمان يحيى بحفائره التي يستخرجها من عمق النسيان ويزيل عنها ترابها ويجلوها فتعود تنبض، وننبض معها منفعلين ما أغرب شبه اليوم بالبارحة. لغة أنيقة، ومشاهد تثير الأسى والحنين، خاصة تلك التي اختص بها مدينة صبانا وزهرة عمرنا "المنصورة" التي كانت. فأشجاني واستصفى الشجون".

رواية "رصاصة الدلبشاني" تفتح جرحًا عميقًا في التاريخ السياسي المصري، هي تذكر بحادثة غير معروفة، تعرض لها سعد زغلول، وهو رئيس وزراء مصر في محطة باب الحديد بالقاهرة، ولعله حادث الشروع في اغتيال سعد، هو الوحيد الذي لم يحاسب الجاني عليه. تم التحقيق مع كثيرين من الحزب الوطني ومن الطلبة في أوروبا، بل ومع حاشية عباس الثاني في إسطنبول، أصيب سعد في ذراعه وصدره، وعندما أقيل سعد من رئاسة الوزارة، وضعوا المتهم في سراية المجانين.. حكاية يتشارك فيها الملك فؤاد وحسن نشأت رئيس الديوان وقصر الدوبارة وموظفي وزارة الداخلية الإنجليز.

إيمان يحيى؛ كاتب وروائي مصري، يعمل في إحدى كليات الطب بمصر. صدرت له ثلاث روايات: "الكتابة بالمشرط" عام 2014، و"الزوجة المكسيكية" عام 2018 التي فازت بجائزة ساويرس الثقافية، فرع كبار الأدباء، كما وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية، ورواية "قبل النكسة بيوم" فى دورتها لعام 2022، "رصاصة الدلبشاني" 2023، إضافة إلى ترجماته لكتب " مارتن لوثر كينج" لستانيسلاف كوندراشوف 1988، "مذكرات كبير أطباء الكريملين: الصحة والسلطة" للمؤلف يفغيني شازوف 1993، " يوسف إدريس: خفايا الإبداع" لفاليريا كيربتشنكو، وتحرير مراجعة كتاب "رءوف عباس - مؤرخ الشعب والوطن" 2008.