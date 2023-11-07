"القاهرة الإخبارية": اعتقال 2200 فلسطينى منذ بدء العدوان الإسرائيلى فى 7 أكتوبر

أكدت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي منع وصول الطواقم الطبية إلى الشبان الفلسطينيين المصابين صباح اليوم، في الضفة الغربية.

وأضافت مراسلة القناة في رسالتها على الهواء مباشرة، أن جيش الاحتلال اعتقل 55 فلسطينيا خلال الليلة الماضية، ليصبح إجمالي المعتقلين منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر حوالي 2200 شخص.

جيش الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مخيم طولكرم

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم طولكرم بالضفة الغربية، اليوم، ترافقها جرافة مجنزرة، وسط تحليق لطائرة استطلاع، وشددت حصارها على المخيم من كافة الجهات، واقتحمت عددًا من منازل المواطنين.

وأصيب 5 مواطنين بينهم سيدة بشظايا صاروخ أطلقته طائرة مسيرة للاحتلال خلال اقتحام طولكرم، وتقوم جرافة الاحتلال بتجريف الشارع الرئيسي وسط المخيم، وتخريب أعمدة الكهرباء مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء منه، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتدور مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة، كما نشرت قوات الاحتلال دورياتها وآلياتها في شوارع طولكرم، وتحديدًا على طول شارع نابلس المحاذي للمخيم، وشارع جامعة القدس المفتوحة.