توصيات فنية يجب على مزارعي بنجر السكر مراعاتها خلال نوفمبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة تتضمن توصيات فنية يجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها خلال شهر نوفمبر.

أعد النشرة معهد بحوث المحاصيل السكرية، وتضمنت التوصيات التالية:

للعروة المبكرة:

- الري المنتظم كل 20 يومًا مع إزالة الحشائش يدويًا ومراقبة الإصابات المرضية، مثل التبقع السركسبوري.

للعروة المتوسطة:

- إجراء العزقة الثانية وإضافة السماد الآزوتي الثاني والري المنتظم على الحامي مع تصريف المياه الزائدة.

- إجراء العزقة الثالثة بعد 20-25 يومًا من الثانية، وترديم الجذور وإضافة جزء من الريشة البطالة إلى التربة، والري المعتدل على الحامي مع تصريف المياه الزائدة.

للعروة المتأخرة:

- التركيز على نبات واحد قوي بالحورة بعد عملية الخربشة لإزالة الحشائش.

- إضافة السماد الآزوتي الأول (45 وحدة آزوت/فدان).

- الري المنتظم كل 20-25 يومًا مع إضافة 50 كجم من سلفات البوتاسيوم بجوار النباتات وتكبيشه، ثم الري على الحامي مع تصريف المياه الزائدة.

ويذكر أن قد نظمت مديرية الزراعة بالغربية أمس الإثنين، ندوة إرشادية عن محصول بنجر السكر، وذلك تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضى سيد القصير، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والدكتور مصطفى عبدالجواد فرج رئيس مجلس المحاصيل السكرية.

بدأ اللقاء بكلمة افتتاحية للدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، الذى رحب بالحضور وتناول أهم التوصيات الفنية لمحصول البنجر من حيث طرق الزراعة والكثافة النباتية والاحتياجات السمادية والاحتياجات المائية المناسبة وأفضل المعاملات الزراعية لزيادة المحصول ونسبة السكر وكذلك أهم الأمراض والآفات الحشرية التى تصيب النبات طوال فترة النمو مع شرح مفصل لكافة التوصيات الفنية.

‌وشدد على أهمية دور وزارة الزراعة فى استنباط الأصناف المتحملة لندرة المياة والملوحة والتغيرات المناخية.‌