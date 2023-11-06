"زراعة الغربية" تنظم ندوة إرشادية عن محصول بنجر السكر

نظمت مديرية الزراعة بالغربية اليوم الإثنين، ندوة إرشادية عن محصول بنجر السكر، وذلك تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضى سيد القصير، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والدكتور مصطفى عبدالجواد فرج رئيس مجلس المحاصيل السكرية.



بدأ اللقاء بكلمة افتتاحية للدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، الذى رحب بالحضور وتناول أهم التوصيات الفنية لمحصول البنجر من حيث طرق الزراعة والكثافة النباتية والاحتياجات السمادية والاحتياجات المائية المناسبة وأفضل المعاملات الزراعية لزيادة المحصول ونسبة السكر وكذلك أهم الأمراض والآفات الحشرية التى تصيب النبات طوال فترة النمو مع شرح مفصل لكافة التوصيات الفنية.





‌وشدد على أهمية دور وزارة الزراعة فى استنباط الأصناف المتحملة لندرة المياة والملوحة والتغيرات المناخية.‌

وأشار إلى دور الإرشاد الزراعى فى النهوض بكافة أنواع المحاصيل الحقلية ونشر التوصيات الفنية للأصناف التي تم استنباطها حديثًا من كافة المحاصيل وخصوصا القمح، مشددا على مناقشة خطة المديرية للنهوض بإنتاجية المحاصيل بالمحافظة والاستعدادات التي تم اتخاذها تجاه تسويق محاصيل الزراعات التعاقدية وتوفير تقاوي القمح طبقًا للخريطة الصنفية لزراعة المساحة المستهدفة من محصول القمح.

وأشار أبو شادى إلى أن الدوله وضعت سعر استرشادى لأردب القمح (١٦٠٠جنيه) للموسم الزراعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤وفى نهايه اللقاء تم فتح باب المناقشة للاستماع إلى آرائهم وأسئلتهم والرد عليها.

