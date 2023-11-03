زراعة 128 شجرة مثمرة وزينة فى قرى مركز السنطة بالغربية

أعلنت منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة، زراعة 128 شجرة مثمرة وزينة في عدد من قرى المركز إلى جانب المدينة، وذلك في إطار حملات التجميل والتشجير، التي تهدف إلى النهوض بالشكل الجمالي للقرى في المنطقة.

وأشارت رئيس المدينة، إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن المبادرة الرئاسية لـ زراعة 100 مليون شجرة التي أطلقتها الدولة، وتعكس جهود الدولة في التوسع في المساحات الخضراء ورعاية البيئة والتصدي للتحديات المناخية، تأتي هذه الخطوة في إطار الاهتمام بتوسيع المساحات الخضراء وتعزيز التنوع البيولوجي وتحسين جودة الحياة في المنطقة.

وأضافت صالح، أنه تم اختيار أنواع الأشجار المثمرة والزينة بعناية لتلبية احتياجات المنطقة وتحسين البيئة المحيطة، وتضمنت الأشجار المثمرة أنواعًا مختلفة من الفاكهة، مثل البرتقال والتفاح والليمون، والتي تسهم في توفير إمدادات محلية من الفواكه الطازجة للسكان المحليين، بالإضافة إلى جمالها المزهر والمثمر.

وأعربت رئيس المدينة، عن اعتزازها بجهود الفرق الفنية والعمل الميداني في المركز والمدينة، والتي ساهمت في تنفيذ هذه الحملة بنجاح، وأكدت أن هذه الجهود لن تتوقف، وسيتم مواصلة العمل على تحسين الجانب البصري والبيئي للقرى والمدينة، بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع المحلي.

تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع لتعزيز الوعي البيئي والتنمية المستدامة، حيث تسعى الدولة المصرية إلى توفير بيئة صحية وجميلة للمواطنين، وتعزيز العناية بالبيئة والتنوع البيولوجي في المناطق المختلفة. وتعكس هذه الحملة التزام السلطات المحلية والوطنية بالحفاظ على الطبيعة والبيئة للأجيال القادمة.

كما أكد إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، غرس 188 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

وأوضح رئيس المدينة، أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.