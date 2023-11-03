الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط صاحب مخبز بحوزته 16 جوال دقيق مدعمًا بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز في مركز طنطا، بعد أن تم استيلاؤه على 16 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم المخصص له، والتصرف فيها بـ البيع في السوق السوداء، محققًا أرباحًا غير مشروعة دون وجه حق، وذلك في إطار جهودها الحثيثة لمكافحة الجشع والغش في القطاع التمويني.

وفقًا لتقرير تلقاه المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تمت متابعة البلاغ الوارد إلى مفتشي الرقابة التموينية بمركز طنطا، والذي أفاد بالتلاعب والاستيلاء على كمية كبيرة من الدقيق المدعم التي كانت مخصصة للمخبز، وبعد إجراء الجرد الفعلي لرصيد المخبز والتحقق من شاشة جرد الأرصدة، تم تأكيد صحة الادعاءات وضبط صاحب المخبز المخالف.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات اللازمة في هذه القضية وينص القانون على أن يُعاقب المخالفون بشدة، وذلك لتحقيق ردع قوي وضمان حماية الحقوق والمصالح التموينية للمواطنين.

وتعليقًا على هذا الحدث، أكد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، على أهمية مضاعفة الجهود في مكافحة الجشع والغش في القطاع التمويني، وضرورة تعزيز آليات الرقابة وتكثيف الجولات التفتيشية على المحال التموينية والمخابز، بهدف حماية حقوق المواطنين وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة.

وأضاف وكيل الوزارة: “يعتبر هذا الحادث ضمن سلسلة من الإجراءات الحازمة التي تتخذها مديرية التموين بالغربية للحد من ظاهرة الاحتكار والتلاعب في السلع التموينية وضمان توزيعها بشكل عادل ومتوازن على المواطنين، تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات الحكومة الرامية لتحقيق العدالة والشفافية في قطاع التموين”.

وأكد أنه من المهم أن نذكر أن مثل هذه الأعمال غير القانونية تؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي وتزيد من الأعباء المالية على الحكومة، بالتالي، يجب أن يكون هناك ردع قوي لمن يخالفون القوانين ويستغلون الموارد التموينية في تحقيق مكاسب شخصية بدون وجه حق.

وأكد "أبوهاشم" أن مديرية التموين بالغربية مستمرة في تكثيف جهودها لمكافحة الجشع والغش، وتعزيز آليات الرقابة والتفتيش لضمان توفر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة وفي ظروف نظامية، وتأمين السلع التموينية للمواطنين بشكل عادل ومنصف.

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