الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

«الصناعات الغذائية»: مخزون السكر يكفي حتي 3 إشهر .. وزيادة سعره غير مبررة

حسن الفندي
حسن الفندي

قال حسن الفندي رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ، إن ارتفاع سعر السكر غير مبرر، فأسعاره مستقرة في بورصة السلع منذ الخميس الماضي عند 24600 للطن ، مطالبا بتشديد الرقابة علي الأسواق لمنع تلك الارتفاعات المستمرة .

وأوضح الفندي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه بحسب تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي ميصلحي فأن مصر لديها مخزون إستراتيجي من السكر يكفي حتي 3 أشهر، مطالباً بضرورة طرح كميات إضافية في الأسواق خاصة بعد قرار وزير التجارة والصناعة بمد مدة حظر تصدير المحصول.

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ارتفاع سعر السكر في الأسواق

وأفاد حسن الفندي أن  إنتاج مصر من السكر يصل إلى 2.8 مليون طن، بينما يصل الاستهلاك السنوي إلى 3.2 مليون طن،  وتم استيراد الكميات الفارقة من السكر الخام وإعادة التصنيع لبيعه في الأسواق المحلية، كما تم تصدير الفائض عن الإنتاج، حيث أن مصر لا تستورد سكراً مصنعاً، وإنما تستورد الكميات الفارقة من السكر الخام لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك وتقوم بعدها بعملية إعادة التصنيع لتحويل السكر الخام إلى سكر مصنع جاهز للتوزيع في الأسواق المحلية.

وأشار إلي أن إنتاج السكريعد من أهم الصناعات الغذائية في مصر، حيث يعمل في هذا القطاع العديد من العمال والفنيين، ويسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل وزيادة الدخل القومي، وتشهد أسعار السكر في البورصة ثباتًا منذ فترة، وهو ما يعكس استقرار السوق المحلية للسكر في مصر.

طرح كميات جديدة 

يعتبر السكر من المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن، لذلك فإن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بمراقبة جودة السكر وضمان توافره بأسعار معقولة، كما تعمل الحكومة على دعم الصناعات الغذائية بشكل عام، وصناعة السكر بشكل خاص، من خلال توفير التسهيلات والحوافز للشركات المنتجة والمصدرة.

حسن الفندي رئيس شعبة السكر غرفة الصناعات الغذائية اتحاد الصناعات المصرية أسعار السكر بورصة السلع

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