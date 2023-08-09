غرفة الصناعات الغذائية: ليس لدينا أزمة في السكر وارتفاع الأسعار غير مبرر

قال المهندس حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية، إن مخزون مصر من السكر آمن حتى بداية الموسم القادم، مشيراً إلى أن هيئة السلع التموينية قامت باستيراد كميات من السكر الخام من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج والمحصول من السكر والبنجر، ومتوقعًا زيادة في إنتاج مصر من السكر خلال الموسم القادم.

وأوضح الفندي في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن هناك بعض الشركات المحلية قامت بزيادة الإنتاجية الخاصة بها خلال الموسم القادم، لافتًا إلى أن هناك ارتفاعًا في أسعار طن السكر حيث سجل 24 ألف جنيه في شهرين، قائلاً "زيادة غير مبررة في ظل توفير السكر الخام".

وأشار رئيس شعبة السكر إلى أن الزيادة وصلت إلى 25%، وهي نسبة كبيرة، حيث إن السكر من السلع التي يعتمد عليها عدد كبير من الصناعات الغذائية، وتعتبر من المواد الخام لها، وارتفاعها قد يتسبب في زيادة كبيرة في عدد المنتجات الغذائية.

وأضاف المهندس حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية، أن مصر تنتج 2.8 مليون طن من السكر الخام، بينما يصل الاستهلاك السنوي للمصريين إلى 3.200 مليون طن.

وعُقِدَ اجتماع يوم أمس بحضور د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورؤساء مجالس إدارات شركات إنتاج السكر من بنجر السكر، وبحضور هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وبعض قيادات الوزارتين، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، للاتفاق على القواعد والضوابط المنظمة لموسم إنتاج قصب السكر ومحصول بنجر السكر 2023-2024، وذلك للزراعات التقليدية الخاصة بالتعاقد مع المزارعين.