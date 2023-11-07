الهلال الأحمر الفلسطينى: تسلمنا 569 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح حتى الآن

استلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم 93 شاحنة من نظيرتها الهلال الأحمر المصري، محملة بالمساعدات عبر معبر رفح.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، إن الشاحنات تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.

المساعدات عند معبر رفح

وتابعت أنه وصل عدد الشاحنات المستلمة منذ 21 أكتوبر الماضي حتى اللحظة 569 شاحنة، أي ما يعادل حوالي 33 شاحنة في اليوم الواحد، فيما لم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال الوقود حتى اللحظة.

وناشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الجهات والمنظمات الدولية العاملة في القطاع الصحي والإغاثي بضرورة إدخال المساعدات والاحتياجات الضرورية لمحافظتي غزة والشمال بشكل عاجل.

المساعدات عند معبر رفح

وأكدت في بيان أن استمرار منع قوات الاحتلال الإسرائيلي إدخال المقومات الرئيسية اللازمة لاستمرار عمل مركبات الإسعاف والطوارئ وتشغيل مستشفى القدس وإغاثة النازحين المتواجدين فيه، بات ينذر بالتوقف التام والكامل لخدمات المستشفى، لاسيما وأن مخزون الوقود الخاص بمولد المستشفى سينفذ خلال 48 ساعة، وستتوقف أجهزة الإنعاش وحضانات الأطفال وغرف العناية المركزة عن العمل.

بالإضافة إلى شح المواد الطبية والأدوية، والنقص الكبير في المواد الغذائية ومياه الشرب للكوادر الطبية والمرضى والجرحى، بالإضافة إلى أكثر من 14000 نازح يقطنون حاليًا في جميع أرجاء المستشفى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.